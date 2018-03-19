Если бы не война, мы бы сожгли Раду: Кто и зачем возрождает МихоМайдан

Юрій Васильченко / Depo.ua

Митинг на Майдане превратился в уничтожение конструкций, посвященных годовщине Революции Достоинства и крымских событий. Другого в день выборов Путина от саакашвилов никто и не ожидал.

Еще утром появилась информация, что правоохранительные органы помешали организаторам митинга установить сцену на главной площади страны. Соратники Саакашвили, хотя, на самом деле, уместнее говорить уже не о нем, а о тех лицах, которые сейчас получили контроль над "Движением новых сил" - Юрий Деревянко, Ольга Галабала, Степан Хмара, Давид Сакварелидзе - не впервые пытаются застолбить за собой территорию на Майдане. Здесь трудно не согласиться с теми, кто подозревает организаторов этих протестов в спланированной дискредитации событий Революции Достоинства: на этом месте должен быть мемориал Героев Небесной Сотни, а не платформа для митингов.

Сцену установить не удалось, и организаторы действа довольствовались обвинениями в адрес Петра Порошенко и власти в целом под Стелой Независимости. А еще - демонтировали конструкции, установленные к четвертой годовщине событий на Майдане. Они мозолили глаз еще Саакашвили, и вот сейчас под радостные возгласы толпы их убрали. Это, собственно, единственная победа "Движения новых сил".

Ольга Галабала зачитала резолюцию сборища, в которой начали с выборов Путина, а закончили автопробегом к имению Порошенко. Почему не к российскому посольству, где с утра уже находятся националисты? Depo.ua уже писал: у этого митинга другая направленность, его инициаторы должны были показать, что пока националисты, патриоты пикетируют дипмиссии РФ в Киеве и других городах, нарастает недовольство населения режимом Порошенко. Недаром на западе в центре столицы несли портреты Порошенко и Путина, их сравнивали, а украинского президента обвинили в копировании дикторских методов хозяина Кремля. Если бы было именно так, то все эти митингующие сидели в СИЗО за нарушение требований к массовым акциям, а не устраивали провокационные автопробеги.

В обнародованной резолюции митинга анонсировано следующие действия организаторов. Они снова созывают людей под стены ВР, откуда 3 марта силовики вычистили палаточный городок Соболева и Семенченко. Хотят, чтобы Рада проголосовала за "настоящий" антикоррупционный суд и поддержала закон об импичменте президента. А это значит, что на следующей неделе "Движение новых сил" попытается зацепиться за площадку под парламентом, чтобы восстановить там что-то вроде разогнанного лагеря.

То есть, Нацгвардии и полиции снова прибавится работы. Сдерживать маргиналов надо будет аккуратно, ведь те будут провоцировать кровавые стычки. Другим способом мобилизировать новых участников протестов им становится все труднее. Сегодня по разным оценкам было где-то тысячи четыре. Учитывая погоду, это не полный провал, но от акции к акции масштабы протестов не увеличиваются. И это очевидная проблема для ДНС.

И еще два интересных момента. Первый - в резолюции было сказано, что начинается поиск единого народного кандидата, который выступит против Порошенко. Учитывая политический путь, который эти ребята и девушки уже прошли, подобное заявление выглядит не иначе, как юмореска. Они в принципе не могут договориться о едином кандидате, поэтому если будут ставить этот вопрос на повестку дня, то разругаются еще до лета.

Второй момент - один из выступающих, участник АТО, заявил, что "мы" конечно могли бы здесь все захватить, сжечь здание парламента, но путинская армия стоит на границах и только этого и ждет. Проще говоря, соратники Саакашвили наконец нашли, кто им мешает. Очень удобное пугало: с одной стороны в день выборов на России они устраивают антипорошенковский митинг для российской пропаганды, а с другой - Путиным объясняют свою политическую несостоятельность.