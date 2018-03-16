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Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования - глава МВД Украины
17:27 16.03.2018 |
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.
"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - говорится в заявлении МВД Украины, обнародованном А.Аваковым на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
При этом в этот день будет обеспечена должная охрана всех российских дипучреждений. "Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, во избежание провокаций и возможных тяжких последствий подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий – согласно Венской конвенции", - говорится в заявлении.
В ведомстве отмечают, что 21 февраля направили в МИД РФ ноту №610/23-110-236, в которой заявили решительный протест с требованием не проводить выборы 18 марта в оккупированном РФ Крыму. "МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодня РФ не отказалась от своих противоправных намерений", - поясняется в документе.
В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.
"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - резюмируется в заявлении.
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