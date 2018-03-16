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Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко
17:09 16.03.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.
"Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил", - сказал П.Порошенко в ходе визита в Донецкую область, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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