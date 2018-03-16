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Данилюк: Не надо было показывать законопроект о налоге на выведенный капитал МВФ
14:34 16.03.2018 |
Обращение администрации президента в Международный валютный фонд относительно реакции на законодательную инициативу ввести в Украине налог на выведенный капитал усложняет введение указанного налога.
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире радио НВ.
"Думаю, было бы разумно как-то поинтересоваться у министра финансов, который занимается координацией с МВФ, позицией МВФ... Теперь это создало некоторые трудности как и для президента, так и для нас. Но думаю, мы выйдем из этой ситуации", - сказал глава Минфина.
"Почему МВФ отреагировал негативно? Потому что администрация президента почему-то решила отправить туда сам законопроект. Ну конечно, МВФ видит риски, что есть план внедрить такой законопроект без компенсаторов", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери при замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
В свою очередь, Минфин предлагает предусмотреть эти компенсаторы в Бюджетной резолюции и направить ее в парламент пакетом с законопроектом об НВК.
Он также напомнил, что, по расчетам Минфина, бюджетные потери от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал составят 25 млрд грн в первый год, во второй - 31 млрд грн.
"Думаю, на третий год также будут потери", - полагает министр.
По словам Данилюка, компенсировать указанные потери можно только путем сокращения бюджетных расходов, при этом компенсаторы следует согласовать не только с правительством.
"Это должно быть согласовано всеми коллегами в Кабмине и не только. Бюджет касается всех - и местных органов власти, всех органов власти, в том числе Верховной Рады", - заявил Данилюк.
"Если эти компенсаторы будут найдены, мы направим этот проект закона в парламент. Если нет... Это безответственно. Ведь почему ряд представителей бизнеса против этого? Они думают, что если не будут найдены компенсаторы, то это приведет к увеличению налогов",- сказал он.
Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.
Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.
Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.
Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.
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