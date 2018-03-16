Саакашвилианцы будут расшатывать Киев в день выборов Путина

Юрій Васильченко / Depo.ua

"Движение новых сил" анонсирует на 18 марта акцию за отставку действующего президента.

После реадмиссии, Михаил Саакашвили резко прекратил интересоваться украинской политикой. Ну, не то, чтобы вообще забыл про Украину, но градус его агрессии заметно снизился. Он даже обозначил свои новые планы - объединить грузинскую оппозицию, чтобы та выдвинула общего кандидата на президентских выборах, которые пройдут в Грузии в октябре этого года. Хорошо, что голова и руки господина Саакашвили будут чем-то заняты ближайшие полгода. А вот его соратники без своего харизматичного вождя сошли на мелкие, часто хулиганские акции: пикет на Столичном шоссе, где ездит президент, автопробег в гости к министру внутренних дел Арсену Авакову или микроскопические по численности пикеты под СИЗО, где сидит Северион Дангадзе, подозреваемый в причастности к финансовым махинациям с соратниками Януковича. Следствие утверждает, что он является посредником между Саакашвили и Сергеем Курченко, который якобы финансировал "МихоМайдан".

Кроме собственных мелких акций, остатки михомайдановцев используют любой удобный информационный повод - суд над Давидом Сакварелидзе или же приостановления расследования против Саакашвили по делу о "деньгах Курченко". Причем, в первом случае атакуют судью, которая рассматривает дело Сакварелидзе, вменяют ей недобропорядочность. Во втором - манипулируют, ведь Генпрокуратура объяснила причину остановки расследования необходимостью выполнения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества. Речь идет о запросе к Нидерландам, где проживает Саакашвили, относительно предоставления правовой помощи. Защита экс-президента Грузии и его соратники же толкуют это как признание необоснованности подозрения их патрона.

Впрочем, вернемся к главному мероприятию, на организацию и проведение которого "Движение новых сил" бросило все ресурсы. А это не только реклама в соцсетях, но и на улицах, из рук в руки. Очевидно, что в ближайшее воскресенье Сакварелидзе, Деревянко и компания планируют показать максимально большую явку на свой марш против Порошенко. Поэтому сопутствующим мобилизационным смыслом выступает зачистка лагеря под ВР, хотя к нему "руховцы" Саакашвили отношения вроде бы уже на тот момент не имели. Насколько известно из заявлений Семенченко, "ДНС" свернул свое участие в этом мероприятии давно, а контролировали палаточный городок лидеры движения "Освобождение". Собственно, он и Егор Соболев.

Но сам жесткий разгон жителей лагеря и фото с поставленными на колени людьми многим не понравились, от этого повеяло временами "Беркута". Похоже, сторонники Саакашвили ради мобилизации решили приватизировать чужую технологию и сыграть на параллелях с разгоном студентов на Майдане Независимости. И они забывают, что после зачистки палаточного городка под Радой протестовать против этого никто не вышел. Выйдут ли в воскресенье те, на чьи эмоции рассчитывают в "Движении новых сил"?

Попробуем спрогнозировать, что содержание воскресного действа, на самом деле, не в количестве присутствующих, а в месте и дате. Выбран Майдан Незалежности. Это в очередной раз доказывает то, что Depo.ua неоднократно отмечал: речь идет о технологии калькирования 2013-го года. Не исключено, что даже попытаются сцену поставить и с проклятиями в адрес власти и Порошенко маршем пройдутся по Аллее Героев Небесной Сотни. Должна быть максимально эффектная картинка с надеждой, что полиция разгонит участников массовки или кого-то побьют. Если не в Киеве, то хотя бы где-то. Для этого акции пройдут и в регионах.

То есть, главное, не сколько людей придет, а как это покажут. И где покажут. Мероприятие соратников Саакашвили анонсировано на день очередных выборов Путина. О совпадении дат писалось и ранее, однако в штабе в Музейном переулке почему-то отсрочить свои митинги хоть на неделю не захотели. То есть, можно предположить, что 18 марта для антипорошенковской акции выбрали целенаправленно. В России порядок и спокойствие, там мирно выбирают царя, а в Киеве опять бардак. Превосходная картинка для мобилизации пропутинского избирателя. Единственным митингом, который был бы уместен в Киеве в этот день, это протест против избрания Путина. И то мирный. Но соратники Саакашвили хотят митинговать против Порошенко, чем будут поднимать явку на России.

Впрочем, в этот день под российскими дипломатическими миссиями в Украине собираются буйствовать националисты. Правда, позже. Возможно, часть митингующих с первого захода отправится на второй. Учитывая склонность правых к спецэффектам, под посольством РФ может быть веселее. И тогда у российских пропагандистов вообще будет праздник...