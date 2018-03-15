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Рада назначила 9 членов Счетной палаты, главой избран нардеп из БПП Пацкан
17:56 15.03.2018 |
Верховная Рада укомплектовала Счетную палату Украины и назначила ее главой Валерия Пацкана (фракция "Блок Петра Порошенко").
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, Рада назначила девять членов Счетной палаты.
За такое решение проголосовали 263 парламентария на заседании в четверг.
После этого спикер парламента Андрей Парубий внес кандидатуру нардепа В.Пацкана, которого предыдущим голосованием Рада ввела в состав Счетной палаты, на должность главы Счетной палаты.
За его назначение проголосовали 309 парламентариев.
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