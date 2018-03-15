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Рада избрала омбудсменом депутата Денисову (НФ)
17:30 15.03.2018 |
Верховная Рада избрала уполномоченным парламента по правам человека депутата от фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.
За соответствующее решение проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
57-летняя Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (Россия).
В 1989 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение", а в 1995 году - Таврический институт предпринимательства и права (Симферополь) по специальности "экономика (учет и аудит)".
В 1980-1989 годах - консультант Архангельского областного суда, в 1992-1998 годах - работа в Крымском Республиканском управлении Пенсионного фонда, а в мае-июле 1998 года - министр экономики Автономной республики Крым.
В 1998-2001 годах - министр финансов АР Крым, а в 2003-2006 годах - председатель наблюдательного совета ООО "Корпорация "Гуматекс" (производство технического текстиля).
Денисова - депутат Рады 5-8 созывов, в 2007-2010 годах - министр труда и социальной политики, а в феврале-декабре 2014 года - министр социальной политики.
В Раде 8-го созыва занимает должность председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности омбудсмена.
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