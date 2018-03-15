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Рада назначила Смолия главой НБУ
14:50 15.03.2018 |
Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка.
За проект соответствующего постановления проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
До этого Рада уволила с этой должности Валерию Гонтареву.
Смолий являлся исполняющим обязанности главы НБУ после того, как Гонтарева подала в отставку и ушла в отпуск в мае 2017 года.
Он занимал должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.
До этого Смолий работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и акционерном банке "Аваль".
Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).
Как сообщали Українські Новини, 18 января Президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия.
Комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить Гонтареву и назначить Смолия.
Смолий задекларировал 15,202 млн гривен доходов за 2017 год.
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