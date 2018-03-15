Рада назначила Смолия главой НБУ

Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка.

За проект соответствующего постановления проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

До этого Рада уволила с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий являлся исполняющим обязанности главы НБУ после того, как Гонтарева подала в отставку и ушла в отпуск в мае 2017 года.

Он занимал должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.

До этого Смолий работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и акционерном банке "Аваль".

Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).

Как сообщали Українські Новини, 18 января Президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия.

Комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить Гонтареву и назначить Смолия.

Смолий задекларировал 15,202 млн гривен доходов за 2017 год.