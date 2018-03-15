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Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Савченко.
13:08 15.03.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная).
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в микроблогге Twitter, передают Українські Новини.
"Документы по Савченко поданы в ВР", - написала она.
Сарган прикрепила в блоге копию представления на Савченко.
Как сообщали Українські Новини, Луценко планировал в четверг внести представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.
Генпрокурор надеется, что 22 марта представление будет проголосовано в Раде.
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