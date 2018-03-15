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Луценко намерен внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Рады Савченко в четверг
11:57 15.03.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен в четверг внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная).
Об этом он сказал на заседании парламента, передают Українські Новини.
"Савченко приехала в Украину и дает показания. У следствия есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала и давала указания, как провести теракт в этом сессионном зале, уничтожив боевыми гранатами правительственную ложу и чиновницкую. С помощью минометов разрушить купол ВРУ и из автоматов добивать тех, кто выжил", - сказал Луценко.
В связи с этим Луценко намерен внести представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.
Генпрокурор надеется, что в следующий четверг, 22 марта, представление будет проголосовано в Раде.
Как сообщали Українські Новини, Луценко намеревался внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки на допрос в Службу безопасности Украины 15 марта.
При этом Савченко прибыла на допрос и заявила, что с уважением относится к Владимиру Рубану, который подозревается в попытке организовать теракт в Киеве, и готова взять его на поруки.
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