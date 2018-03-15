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Рада одобрила арест депутата Бакулина
11:50 15.03.2018 |
Верховная Рада одобрила арест депутата Верховной Рады Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок").
За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Бакулин подозревается в причастности к завладению денежными средствами публичного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд гривен при покупке двух самоподъемных буровых установок.
Депутату инкриминируется преступление по ст. 255 (создание преступной организации), а также по ст. 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им, путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Генеральная прокуратура не владеет информацией о местонахождении депутата.
Как сообщали Українські Новини, в 2010-2014 годах Бакулин возглавлял "Нефтегаз".
В марте 2014 года правоохранители задержали Бакулина по подозрению в организации завладения госсредствами в особо крупных размерах.
В апреле 2014 года Печерский районный суд Киева освободил Бакулина из-под ареста под залог 10 млн гривен.
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