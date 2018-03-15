У Тимошенко решили выбить право нардепам прогуливать пленарные заседания

Ігор Петренко / Depo.ua

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску нардепа-тимошенковца Сергея Власенко, который опротестовывает распоряжение председателя Верховной Рады о запрете депутатских командировок в пленарные недели. Это распоряжение было принято почти три года назад, когда спикером парламента был нынешний премьер-министр Владимир Гройсман. Тогда он решил бороться с недисциплинированными коллегами, ограничив им командировки во время пленарных заседаний. Уважительной причиной может быть только участие в официальных парламентских делегациях Украины или соответствие с решением Верховной Рады Украины. Вполне логичная и правильная идея, которая реализовалась и преемником Гройсмана в кресле председателя ВР Андреем Парубием. Он еще в 2016 году заявлял, что не будет подписывать народным депутатам заявления о командировках во время пленарных заседаний, поскольку это приводит к срывам голосований.

До сих пор это постановление председателя Верховной Рады особо никого не беспокоило, и вот накануне начала президентской кампании господин Власенко решил ее отменить через суд. Показательно, иск главного юриста Юлии Тимошенко возник буквально сразу после ее поездки в начале февраля в Штаты на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом. Тогда многие обратили внимание на то, что Тимошенко ради пиара в США проигнорировала пленарное заседание Верховной Рады. Такую поездку назвать "участием в парламентской делегации" сложно. Хотя, ради справедливости, стоит отметить: кроме нее в Вашингтон полетело около полусотни нардепов.

Юлию Тимошенко в последнее время редко видят в Верховной Раде: по рассказам ее однопартийцев, она находится в постоянных разъездах, проводит переговоры. А с учетом фактического старта президентской гонки, можно не сомневаться, что Юлия Владимировна скоро поедет в турне по стране. Причем, это будет делаться и во время пленарных заседаний, которые, согласно календарному плану, продлятся до июля включительно. Понятно, что реноме "прогульщицы" ей не нужно. Во-первых, согласно действующему распоряжению, фамилии всех прогульщиков должны вывешиваться на "доске позора" прямо на сайте Верховной Рады. Во-вторых, прогулы всячески будут использовать ее оппоненты. Вроде мелочь, но во время президентских выборов даже такая "соломинка" может переломить позвоночник любому кандидату. Поэтому отмена упомянутого выше распоряжения председателя ВР ей крайне необходимо: она сможет на законных основаниях получать индульгенции на прогулы.

Правда, для того, чтобы это получилось, суд должен еще поддержать иск Сергея Власенко. И здесь спрогнозировать, какое решение примет наша Фемида - сложно. Другое дело, что за отмену неудобного для депутатов распоряжение будет держать пальцы чуть ли не половина депутатского корпуса. Где сидит несколько десятков потенциальных кандидатов в президенты, которым, как и Тимошенко, также нужно будет агитировать за себя в регионах.