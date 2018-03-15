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Изменения в УПК вступили в силу
Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко"), вступили в силу.
Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года, передают Українські Новини.
Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через 3 месяца - 15 марта.
Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений.
В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.
В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.
В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
Кроме того, изменения в УПК вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения ему сообщения о подозрении.
Такое право он получает через 2 месяца после вручения подозрения.
Также следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.
Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.
Кроме того, районные управления правоохранительных органов не смогут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.
Они обязаны будут подавать ходатайства исключительно в тот суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.
Также изменяются правила проведения обысков силовиками.
В частности, правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать.
При обыске обязательно присутствие адвоката, а само следственное действие должно фиксировать на аудио- и видеоаппаратуру.
Как сообщали Українські Новини, 13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение на неопределенный срок.
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