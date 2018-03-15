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Доллар на межбанке стал активно дорожать после вчерашнего разворота
23:33 14.03.2018 |
14 марта курс доллара на межбанке поднялся на 21 копейку, и закрепился к вечеру в рамках 26,13-26,17 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Спрос на иностранную валюту значительного превышал ее предложение», - отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Хотя в целом ничего удивительного не произошло - рынок пожинает плоды действий Нацбанка, который остановил укрепление гривни вчера.
«Активный выкуп регулятором избытка валютного предложения накануне дал сигнал рынку о достижении локального курсового дна, соответственно ограничил активность продавцов и подстегнул отложенный спрос на валюту. Наличный рынок традиционно активизировался, перейдя от формата «продажи на падении» к «покупке на росте». А высокий уровень гривневой ликвидности позволяет дополнительно раскачивать курс», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Еще сказалась настойчивость, правительства, которое 13 марта отказалось платить более 17-17,5% годовых по облигациям внутреннего госзайма.
«Размещение Минфином ОВГЗ под доходность, меньшую ожидаемой нерезидентами, снизило их аппетиты и объемы продаваемой валюты», - добавил Куринной.
Всего этого хватило для резких курсовых скачков на межбанке.
«Котировки достигали даже 26,30 грн./$, но откатывались после того, как экспортеры выходили продавать доллар на высоких уровнях. Им это было, несомненно выгодно, а рынок получал продажи. Активнее всего доллар сегодня приобретали нерезиденты, нефтетрейдеры, которые достаточно долго выжидали со своими приобретениями. Также валюту брали под продажи людям на наличном рынке», - рассказал Юрий Гриненко.
Общий объем торгов подрос совсем незначительно: со вчерашних $419,18 млн. до $428,18 млн. Но банкиры говорят о высокой активности на межбанке.
«Обе стороны торгов активно участвуют в заключении сделок. Покупатели пытаются максимально (по объему) откупить то, что долго откладывали, пока рынок валился вниз. Продавцы же энергично продают и обязательные поступления, а также выставляют свободные продажи, пытаясь каждый раз предложить цену повыше. Соответственно, так как спрос в данный момент велик, - повышение цены отлично принимается рынком, из-за чего котировки плавно повышаются. Оснований для выхода НБУ с аукционом/интервенциями по покупке валюты пока нет», - рассказал директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, а из покупателей - ING Bank и Креди Агриколь Банк.
Взлет безналичного рынка резко всколыхнул цены в кассах банков и небанковских финучреждений.
«Наличный рынок развернулся к росту более динамичными темпами: утренний уровень 25,10-26,16 грн./$ вырос к середине дня до 26,30-26,42 грн./$», - уточнил Олег Куринной.
При этом финансисты настраиваются на дальнейшее подорожание доллара.
«Похоже, что можно задуматься о поиске точки входа в короткую позицию по доллару», - отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Юрий Гриненко ждет 15 марта старта межбанка в рамках 26,12-26,22 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в диапазоне 26,10-26,20 грн./$. А их коллеги настроены еще пессимистичнее.
«Мы прогнозируем открытие с отметок 26,15-26,25 грн./$ и небольшое замешательство в первой половине торговой сессии. Если цены останутся интересными для покупателей и этот диапазон выдержит проторговку - допускаем, что рынок поднимется к 26,20-26,30 грн./$, где пройдет основной объем торгов», - спрогнозировал Антон Стадник.
В то же время финансисты не верят в долгосрочное подорожание доллара, и говорят о нынешнем развороте рынка, как о временной тенденции. По межбанку активно расходится слух о том, что Нацбанк готов немного продать доллара из своих золотовалютных резервов, и снова развернуть курс. На этот раз в сторону укрепления гривни. Правда это или нет - покажет время. Но пока об удешевлении американской валюты говорят, как об отдаленной перспективе.
«В течение ближайших двух недель мы прогнозируем возврат рынка в диапазон 26,50-26,80 грн./$, который на наш взгляд способен предложить рынку «точку баланса», где ажиотаж вероятнее всего утихнет», - резюмировал Антон Стадник.
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