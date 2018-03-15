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Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд
23:13 14.03.2018 |
Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd - структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - детализировать информацию об операциях со средствами ПриватБанка (Киев), полученными от других лиц.
Суд напоминает, что ПриватБанк подал иск против И.Коломойского и Г.Боголюбова, а также связанных с ними лиц - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Исковое заявление банка содержит утверждение о мошеннических действиях со стороны ответчиков, состоящих в перечислении ПриватБанком, тогда еще подконтрольным И.Коломойскому и Г.Боголюбову, около $1,9 млрд 46 украинским структурам на основании подложных кредитных соглашений, после чего указанные средства были перечислены шестому, седьмому и восьмому ответчику - Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. соответственно, а также о поставке по подложным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.
После рассмотрения искового заявления суд 19 декабря 2017 года издал указ о заморозке средств ответчиков.
Вслед за решением суда, истец 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть компаниями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. информацию об активах более GBP25тыс., поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с предписанием суда, а также, поскольку такое раскрытие было бы, по мнению истца, справедливым и целесообразным в рамках решения суда.
Соответственно суд по итогам заседаний в начале марта постановил: "шестой, седьмой и восьмой ответчик должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не оговаривалась, пояснить почему".
Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.
Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривался арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.
Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ю предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
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