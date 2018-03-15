Тереза Мэй: Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля

Британия вышлет 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй до полуночи вторника объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Посольство России в Британии назвало ответ Британии враждебным и недальновидным шагом.

По словам Терезы Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию.

"Не остается никакого иного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на Скрипаля и его дочь", - заявила Мэй.

Как уточнила Мэй, российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки, дается неделя на сборы.

Премьер подчеркнула, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

Британия также отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а члены британского правительства и королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров не принимал это приглашение.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.

В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.

"У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом", - сказала она.

Правительство Британии в понедельник опубликовало обновленный список российских дипломатов - в нем значились 58 сотрудников дипломатического ранга, работающих в российском посольстве в Лондоне, и консул в Эдинбурге.

Таким образом, высылка 23 дипломатов сократит численность посольства почти на 40%.

Министерство иностранных дел России обвинило британское правительство в раздувании антироссийской кампании и пообещало ответные меры.

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", - говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.

В среду утром глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

"Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа", - сказал он.

При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону "придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно начнется в 21:00 EET.

Загадочное отравление

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".

Мэй потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры, пообещала премьер.

В ответ на это Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен Скрипаль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте в Солсбери, и это должны понимать другие страны.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, причастна ли Россия к отравлению в Солсбери, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".