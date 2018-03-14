Кабмин вынесет в Раду законопроект об отмене паевого участия

Кабинет министров Украины вынесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно стимуляции инвестиционной деятельности, отменяющий институт паевого участия.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на сокращение административных расходов бизнеса на строительство.

"Если мы примем этот законопроект до 1 мая, мы будем иметь очень хорошую ситуацию с точки зрения легкости ведения бизнеса: мы можем сразу подняться на 30-40 позиций (в рейтинге Doing Business - ИФ)", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан на заседании правительства в среду.

В то же время, по его словам, законопроект должен содержать механизм компенсации потерь местных бюджетов от отмены паевого участия.

"Потери местных бюджетов от отмены паевого участия составят 1,7 млрд грн. Мы предлагаем изменить налог на недвижимое имущество и плату за землю, отработать протокольное поручение, чтобы на момент, когда законопроект попадет в Верховную Раду, у нас были предложения, как покрыть эти потери", - пояснил А.Слобожан.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив пообещал передать соответствующие предложения на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

Кроме отмены паевого участия, правительственный законопроект вводит регистрацию адреса строительства по кадастровому номеру участка в случае нового строительства, или по адресу здания - в случае реконструкции.

