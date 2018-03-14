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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Трамп пугает Москву призраком Рейгана

13:55 14.03.2018 |

Мир

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Анонсированные президентом США Космические силы даже в качестве проекта заставят Кремль понервничать.

Американский президент Дональд Трамп посетил военно-воздушную базу Мирамар в Калифорнии, где рассказал морпехам о намерении создать "новую силу" - Космические войска. Как сообщает Fox News, хозяин Овального кабинета признался, что поначалу не думал об этом всерьез, но теперь считает это "отличной идеей". "Космос - это тоже (потенциальное) поле боя, такое же, как суша, воздух и море", - сказал он, для убедительности охарактеризовав свою идею одним из любимых слов: "Потрясающе".

Главными реципиентами послания Трампа являются не столько морпехи, сколько Россия и Китай, которые, как неоднократно подчеркивали в Пентагоне, трудятся над космическими программами, угрожающими США. И в РФ не заставили себя долго ждать с реакцией. Первым стал вице-премьер Дмитрий Рогозин, который написал в Twitter: "Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры". За Рогозиным определенно с оценками последуют и другие говорящие головы Кремля. Особенно, когда месседж Трампа обретет четкие очертания.

Москва будет апеллировать к недопустимости милитаризации космоса. Соответствующее обновленное соглашение, к примеру, Китай и Россия представили по итогам саммита БРИКС в сентябре прошлого года, заявив, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права". Хотя при этом РФ, по словам генерала ВВС США Джона Хайтена, продолжает работы над антиспутниковыми вооружениями. Поэтому Вашингтон вряд ли убедит этот довод россиян, учитывая, что Москва нарушила соглашение по ракетам средней и меньшей дальности и ряд других международных договоренностей, включая Будапештский меморандум.

Дутая мощь

Россиянам же противопоставить космическим амбициям администрации Трампа просто нечего. Да, в 2015 г. в России тоже были созданы Воздушно-космические силы. Но это рекламный трюк. Сама по себе космическая группировка крайне слаба. Неизвестно, и на какой стадии в нынешних экономических условиях в РФ разработка космического оружия, о котором говорил Хайтен, и защиты от внешних угроз.

В качестве примера приведем спутниковую систему обнаружения пусков баллистических ракет. Последний геостационарный спутник "Око-1" вышел из строя еще в 2014 г. Годом ранее в России объявили о начале экспериментального дежурства РЛС загоризонтного обнаружения в качестве замены устаревших "Око". В частности, первая такая РЛС, получившая название "Контейнер", начала работать в поселке Ковылкино (Мордовия) в декабре 2013 г. Она должна отслеживать северо-западное направление - от Польши, Германии и Балтии до Турции, Сирии и Израиля. А после тишина. Только, как и в случае с другими ужасающими новинками вроде Т-50 (Су-57), планы, переносы и т. п.

Последний раз о планах размещения загоризонтных РЛС "Контейнер", а также "Подсолнух", созданных на базе еще советского "Русского дятла" - "Дуги", заходила речь в 2017 г. Так, в статье "Газета.ru" с пафосным заголовком "Подсолнухи" апокалипсиса" и со ссылкой на некий источник в российском ОПК отмечалось, что уже вот-вот произойдет развертывание нескольких "Контейнеров" на Дальнем Востоке, в Сибири и Балтии; а "Подсолнухов" - на Кольском полуострове, в Севастополе и Калининградской области. Скоро - это пару лет, если говорить о восточном периметре российской границы.

Так что эта система обнаружения загоризонтных пусков больше мертва, чем жива. Ее перезапуск требует огромных вливаний средств, которых нет. Поэтому чтобы хоть как-то ответить Трампу, Кремлю придется либо пойти на ассиметричный шаг, что аналогично повлечет увеличение расходов; либо нарисовать новый, но качественный мультик, в который поверит западная аудитория, а не лизоблюдская кремлевская (да большинство и не поверили, лишь послушно хлопали), и это тоже стоит немалых денег. Соглашаться на новую гонку вооружений россияне точно не могут. Следовательно, остается играть с тем, что есть или, точнее - когда-нибудь будет. Например, с "Сарматом" ("Сатаной-2").

А если блеф

Да, заявление Трампа может оказаться блефом или просто пиаром. Это раз. Два - идея с космическими войсками не находила поддержки у американского генералитета. Еще во время обсуждения бюджета Пентагона в Конгрессе с критикой этой инициативы выступили и в ВВС, и сам министр обороны Джеймс Мэттис. По их мнению, польза не покрывает финансовые и организационные затраты.

Однако даже если президент США учел позицию военных и замахнулся на космос сугубо с целью устроить шоу, то и этого будет достаточно, чтобы напрячь Москву и Пекин. То есть президент в некотором роде ответил на фантасмагорические угрозы Путина во время послания к Федеральному собранию. С той разницей, что в России дальше мультиков уже не пойдут, а американцы теоретически могут что-нибудь да сообразить. Весовые категории-то разные.

В этой ситуации даже иллюзия имеет значение. Прекрасное тому подтверждение - история с Strategic Defense Initiative (Стратегической оборонной инициативой, СОИ), известная также, как Star Wars. Ее "отцом" был 40-й президент Рональд Рейган, к которому в Москве отнюдь не испытывают нежных чувств - отчасти из-за имиджа победителя в холодной войне. Анонсированная им 23 марта 1983 года СОИ стала гвоздем в гроб советской экономики.

Сама по себе программа была невероятно амбициозна и в полной мере соответствовала "народному" названию Star Wars (авторство могут разделить сенатор-демократ Тед Кеннеди и The Washington Post). Если вкратце, СОИ - это глобальная система обороны как на земле, так и в космосе. В нее планировали включить противоракеты, лазеры с ядерной накачкой, химические лазеры, орбитальные зеркала и наземные лазеры, излучатели нейтральных частиц, атомную картечь, рельсотроны и кинетические спутники-перехватчики. В проект втянули больше 20 компаний, в том числе таких "зубров" как Boeing и Lockheed.

Ее всерьез начали прорабатывать. А затем оценивать технологические возможности, в частности, потенциал софта того времени, а также расходы. Так, The Los Angeles Times в 1988 г. писала со ссылкой на доклад демократов в Конгрессе, что только первая фаза программы появится не раньше следующего (нынешнего тысячелетия), обойдется в $170 млрд, а сбивать сможет лишь 16% советских ракет. В целом же стоимость всей программы позднее оценили в $209 млрд. Немудрено, что в США плюнули на СОИ, окончательно отказавшись от нее в 1993 г. при Джордже Буше-младшем. Программа была переформатирована в систему ПРО.

Самое любопытное, что советское руководство в развертывание СОИ поверило, а в сворачивание - нет. Так что программа сама по себе стала средством дезинформации СССР, который клюнул и втянулся в гонку вооружений, угробив свою экономику.

Рональд-Дональд

Трамп на базе Мирамар неспроста упомянул Рейгана, когда говорил об увеличении оборонного бюджета до $716 млрд: "Я говорю о крупнейшем военном наращивании со времен Рональда Рейгана и одном из крупнейших в истории нашей нации". Его советник по нацбезопасности Герберт Макмастер на Рейгановском форуме по национальной безопасности назвал Трампа современным Рейганом. Падкому на лесть Трампу зашло это сравнение понравилось. С президентом-актером он принялся себя сравнивать самолично. Да и другие политики и мировые лидеры, включая президента Украины Петра Порошенко. Сходство действительно есть. Оба, пусть и по-разному, боролись с иммиграцией, и неудачно; Трамп также применил ряд подходов из рейганомики и т. д. Разве что покушения не было. Хотя Хинкли-младшего, стрелявшего в 40-го президента в 1981-м, выпустили два года назад. Так что кто его знает...

Но шутки в сторону. Сейчас Трамп на самом деле делает с Москвой то же, что делал Рейган. И к тому же с ним как лидером свободного мира происходят серьезные метаморфозы. После длительного провоцирования раздражения у американского истеблишмента 45-й президент США начал исправляться. Он все больше походит на нормального республиканца, хоть и с ненормальными выходками. Но таков уж стиль Трампа. У Рейгана он тоже был. Превращение Трампа в классического консерватора ведет к ужесточению риторики Вашингтона. Что отлично иллюстрирует история с отставкой Рекса Тиллерсона и решением назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео, а Управление отдать в руки женщины с интересным цеэрушным прошлым. Во-вторых, Star Force - хорошая пиар-акция на фоне завершения конгрессменами первой части расследования вмешательства россиян в американские выборы и связи с ними команды Трампа. Ну и, собственно в преддверии довыборов в Конгресс.
 

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19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

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