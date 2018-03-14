Денежная масса в Украине в феврале 2018г сократилась на 0,5% - НБУ

Денежная масса в Украине в феврале 2018 года сократилась на 0,5% - до 1 трлн 170,133 млрд грн

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам - на 0,7%, до 848,476 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% - до 321,487 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,2%.

Кредитный портфель банков в феврале уменьшился на 1,4% - до 1 трлн 31,933 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,8% - до 580,745 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 4,2% - до 451,188 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков увеличился на 1,6%, в том числе в национальной валюте - на 1,9%, в иностранной - на 1,2%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,8 процентных пункта (п. п.) - до 16% годовых, валютных - на 0,4 п .п., до 6,5% годовых.

В целом за первые два месяца года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 1,8 п.п., в инвалюте снизилась на 1 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам февраля возросла на 2 п. п. - до 31,6% годовых, тогда как в инвалюте снизилась на 1,7 п. п. - до 6,7% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 3 п. п., в инвалюте снизилась на 1,7 п. п.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в феврале возрос на 1,4% - до 483,008 млрд грн, в иностранной сократился на 3,4% - до 365,468 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков сократился на 3,1%, в том числе в нацвалюте - на 1,5% и в инвалюте - на 5,2%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,6 п. п. - до 10,2% годовых, в инвалюте - на 0,3 п. п., до 2,7% годовых.

В целом за январь-февраль ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 1,5 п. п., по валютным депозитам снизилась на 0,1 п. п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам февраля снизилась на 0,2 п. п. - до 11,4% годовых, в инвалюте - осталась неизменной на уровне 2,6% годовых.

С начала текущего года ставка по депозитам для населения в нацвалюте повысилась на 0,8 п. п., в инвалюте снизилась на 0,1 п. п.

Денежная база в феврале выросла на 3,2% - до 404,825 млрд грн. Прирост за первые два месяца года составил 1,4%.

Чистые международные резервы в феврале возросли на 4,2% - до $6,421 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4% - до 64,944 млрд грн.

В целом с начала года чистые валютные резервы сократились на 3,8%, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 5,4%.