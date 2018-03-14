Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время

Украина в ночь на воскресенье, с 24 на 25 марта 2018 года, переходит на "летнее время", говорится в постановлении Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

"На территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед", - говорится в документе.

Как сообщалось, Украина в ночь на воскресенье, 29 октября 2017 года, перешла на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.

Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

