Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
Украина в ночь на воскресенье, с 24 на 25 марта 2018 года, переходит на "летнее время", говорится в постановлении Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.
"На территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед", - говорится в документе.
Как сообщалось, Украина в ночь на воскресенье, 29 октября 2017 года, перешла на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.
Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эпопея с долларовыми распродажами и обвалом курса доллара на межбанке совершенно неожиданно завершилась 13 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|Пока Савченко постит фотки то из Страсбурга, то из Брюсселя, над ней сгущаются тучи - ей шьют подготовку переворота
|Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
|Експорт спростовує міфи: що показала торгівля України з ЄС у 2017 році
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|США готовы начать в Сирии действовать в одиночку
|Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
|Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
Это интересно
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток