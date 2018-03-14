Пока Савченко постит фотки то из Страсбурга, то из Брюсселя, над ней сгущаются тучи - ей шьют подготовку переворота

Юрій Васильченко / Depo.ua

Как сообщает сайт "Страна" со ссылкой на свои источники в силовых структурах, Савченко полгода назад обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны возможный переворот. После чего вместе с задержанным руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном помогла доставить оружие для офицеров, которые возомнили себя то ли "хунтой", то ли "черными полковниками". У следствия якобы имеется значительная доказательная база, в том числе и аудио- и видеозаписи разговоров мятежников.

Первую партию оружия из "ДНР" якобы завезли еще в ноябре в одну из воинских частей в Хмельницком, где служил один из подозреваемых в мятеже, со второй Рубана накрыли на линии разграничения. Теперь он сидит в СИЗО, а Савченко, по одним данным, убежала на Россию, по другим - где-то в Европе.

Итак, новый поворот, точнее, после задержания Рубана, ожидаемый ход событий следует рассматривать в нескольких плоскостях. Первая - как российская пропаганда и ее агенты в Украине будут отбеливать Савченко. Уже сейчас делается упор на нестыковках в версии, изложенной источниками "Страны". Мол, зачем было рисковать и завозить оружие из оккупированных территорий, когда его можно просто взять в какой-то военной части, где служат мятежники. И делают вывод: чтобы показать причастность "ДНР" и России. Таким образом, агенты влияния ставят под сомнение ключевую версию обвинения - мятеж со значительным количеством жертв и уничтожением действующих политиков должен был состояться в интересах Москвы. Да и вообще сомнения возникают относительно его планирования.

Другой момент: если о Савченко сказана правда, тогда возникает вопрос, кто кого побудил к участию в мятеже - депутат офицеров или наоборот. Это очень важно, ведь в любой преступной организации обязательно есть мозговой центр. Также важно, какую роль играли офицеры - они действительно планировали вооруженный переворот или действовали по заданию спецслужб для выявления возможных агентов Кремля в ВСУ, ГРУ, СБУ и среди политиков.

Пока что ответов на эти вопросы нет, возможные сообщники Рубана не задержаны. Савченко передают повестку на допрос не лично (это можно было сделать в суде над Рубаном, где она была и хотела взять этого персонажа на поруки), а в аппарат Верховной Рады. Ей дают спокойно выехать за пределы страны, вместо того, чтобы предъявить обвинение, а если их не предъявляют, значит, она лишь свидетель. То есть, до тех пор, пока СБУ не расскажет деталей и не начнется задержание вероятных мятежников, можно выстраивать различные предположения, в том числе и переводить внимание общества с основной версии следствия - Рубан и компания готовили теракт в столице с целью захвата власти - на версию, что это сама власть придумала эту историю ради поднятия собственного рейтинга.

Вторая плоскость - будущее самой Савченко. Если она уже на России, тогда СБУ получает дополнительные подтверждения своих подозрений, а если нет и завтра прибудет в Киев? Здесь может быть два варианта. Первый - ее допросят, спецслужбы обращаются в Генпрокуратуру, а та пишет представление в ВР на снятие с Савченко неприкосновенности и арест. Дальнейшая процедура известна - регламентный комитет, сессионный зал, нажатие кнопок. И это все происходит под аккомпанемент скандалов и пиара всех против всех. В том числе и пиара самой Савченко, которая воспользуется ситуацией для обвинений власти во всех смертных грехах. Она же Герой Украины, а тут "барыги" ее посадить собираются. Тех, кто будет слушать Савченко с открытыми ртами, хватит.

Второй вариант - источники "Страны" напели что-то близкое к теме, но не совсем то, и госпожу Надежду никто ни в чем не подозревает, она и дальше будет работать депутатом, а все, что происходит вокруг нее, это шум, который в итоге ничем не закончится. У нас за эти годы было столько скандалов с хэппи-эндом для их фигурантов, что не хватит и пальцев на всех конечностях, чтобы посчитать.

Третья плоскость - как эта история отразится на других соприкасающихся с ней фигурах - Викторе Медведчуке, который отрекся от Рубана, Юлии Тимошенко, которая избавилась от Савченко, оппозиционерах, к которым, по данным источников "Страны", "мятежница" обращалась за поддержкой, и так далее. Похоже, Медведчука от этой истории отграничивают с самого начала, и вряд ли ему грозят подозрения в причастности к перевороту. Такие подозрения должны быть подтверждены серьезными доказательствами, потому что Медведчук - тертый калач, без железобетонных подтверждений в суд и соваться не стоит. По поводу оппозиционеров, то их имена, очевидно, скоро назовут. Те будут отмахиваться, но все равно осадок останется. А вот Тимошенко могут напомнить много чего: и Савченко первый номер в предвыборном списке "Батькивщины", и слишком толерантные оценки деятельности соратницы, а еще - людей вроде Лозинского, Портнова, Королевской и многих других, кого Юлия Владимировна привела в большую политику.