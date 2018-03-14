Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. ЦРУ впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.

Трамп сообщил в "Твиттере", что отправляет в отставку главу Госдепартамента США и заменит его на главу ЦРУ Помпео. Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

За несколько часов до отставки Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее американские СМИ сообщали о противоречиях между Трампом и Тиллерсоном. Сам госсекретарь уверял, что у него нормальные отношения с президентом.

В конце ноябре агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что в Белом доме обсуждаются планы заменыТиллерсона именно на Помпео. Эту информацию подтверждали источники New York Times и Vanity Fair.

СМИ указывали на то, что между Тиллерсоном и Трампом возникали серьезные разногласия, в частности, по вопросам ракетных испытаний Северной Кореи и ядерной программы Ирана.

В октябре в СМИ циркулировали слухи, что Тиллерсон якобы обозвал Трампа болваном. "Я думаю, что это фейк, - комментировал эти сообщения сам американский президент. - Но если он это в самом деле сказал, наверное, нам надо сравнить свои коэффициенты умственного развития. Я могу вам предсказать, кто победит".