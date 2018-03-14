США готовы начать в Сирии действовать в одиночку

Если Россия не будет соблюдать требования о 30-дневном перемирии в Сирии, США будут действовать там в одиночку. Об этом в понедельник, 12 марта, заявила представительница США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности. "Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это тот путь, по которому, как мы уже однажды показали, мы можем пройти, и мы готовы вновь по нему пройти", - заявила Хейли, не указав подробности. В 2017 году, после применения ядовитого газа, американские военные нанесли авиаудары по базе сирийских ВВС.

Вашингтон потребовал от Совета Безопасности ООН принять участие в обеспечении незамедлительного перемирия сроком в 30 дней в сирийской столице Дамаске и осажденном регионе Восточной Гуты. В конце февраля Совбез в специальной резолюции указал на необходимость прекращения огня на всей территории Сирии. Однако юридически обязывающих решений принято не было, а вдобавок в качестве исключения резолюция допускала боевые действия против террористических организаций. Никки Хейли объявила о подготовке новой резолюции, в которой больше не будет подобных "лазеек".

Россия: незамедлительное перемирие - это утопия

В феврале представители России проголосовали за резолюцию, вскоре после этого в одностороннем порядке объявив в Восточной Гуте ежедневную "гуманитарную паузу" на несколько часов. Москва через своего полпреда при ООН Василия Небензю обосновала этот шаг лишь тем, что незамедлительное перемирие - это "утопия".