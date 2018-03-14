Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США готовы начать в Сирии действовать в одиночку
08:12 13.03.2018 |
Если Россия не будет соблюдать требования о 30-дневном перемирии в Сирии, США будут действовать там в одиночку. Об этом в понедельник, 12 марта, заявила представительница США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности. "Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это тот путь, по которому, как мы уже однажды показали, мы можем пройти, и мы готовы вновь по нему пройти", - заявила Хейли, не указав подробности. В 2017 году, после применения ядовитого газа, американские военные нанесли авиаудары по базе сирийских ВВС.
Вашингтон потребовал от Совета Безопасности ООН принять участие в обеспечении незамедлительного перемирия сроком в 30 дней в сирийской столице Дамаске и осажденном регионе Восточной Гуты. В конце февраля Совбез в специальной резолюции указал на необходимость прекращения огня на всей территории Сирии. Однако юридически обязывающих решений принято не было, а вдобавок в качестве исключения резолюция допускала боевые действия против террористических организаций. Никки Хейли объявила о подготовке новой резолюции, в которой больше не будет подобных "лазеек".
Россия: незамедлительное перемирие - это утопия
В феврале представители России проголосовали за резолюцию, вскоре после этого в одностороннем порядке объявив в Восточной Гуте ежедневную "гуманитарную паузу" на несколько часов. Москва через своего полпреда при ООН Василия Небензю обосновала этот шаг лишь тем, что незамедлительное перемирие - это "утопия".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эпопея с долларовыми распродажами и обвалом курса доллара на межбанке совершенно неожиданно завершилась 13 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|Пока Савченко постит фотки то из Страсбурга, то из Брюсселя, над ней сгущаются тучи - ей шьют подготовку переворота
|Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
|Експорт спростовує міфи: що показала торгівля України з ЄС у 2017 році
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|США готовы начать в Сирии действовать в одиночку
|Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
|Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
Это интересно
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток