Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат

Ведомство напоминает, что в феврале 2017 года увеличение этого показателя составляло 3,1%.
В годовом измерении по итогам февраля этого года рост цен производителей замедлился до 19,6% с 22% по итогам января.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале цены повысились на 2,6%, в т.ч. в добыче металлических руд - на 7,6%, каменного угля - на 0,2%. Вместе с тем в добыче сырой нефти и природного газа цены снизились на 2,6%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 1,2%, в частности, в металлургическом производстве – на 2,6%, машиностроении – на 1%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 0,3%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло повышение цен на 1%. При этом в производстве сахара подорожание составило 5,1%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – 0,5%, молочных продуктов – 0,9%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 0,2%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2018г¹, %
|февраль 2018 к январю 2018
|февраль 2018 к декабрю 2017
|февраль 2018 г. к февралю 2017
|Январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017
|Промышленность всего
|101,2
|105,6
|119,6
|120,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,6
|105,4
|123,5
|123,3
|Добыча каменного угля
|100,2
|100,1
|139,1
|138,1
|Добыча сырой нефти и природного газа
|97,4
|101,4
|108,2
|109,6
|Добыча металлических руд
|107,6
|111,0
|123,3
|122,2
|Перерабатывающая промышленность
|101,2
|103,6
|115,2
|116,6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101,0
|101,8
|110,9
|111,4
|производство мяса и мясных продуктов
|99,8
|100,8
|123,5
|126,6
|производство молочных продуктов
|100,9
|101,4
|114,1
|114,5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100,5
|101,5
|114,1
|115,5
|производство сахара
|105,1
|106,0
|94,2
|93,7
|производство напитков
|102,8
|104,6
|117,0
|115,9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|100,4
|102,0
|111,6
|111,8
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101,0
|104,7
|113,9
|113,5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98,7
|97,1
|125,4
|129,8
|Производство химических веществ и химической продукции
|101,1
|102,8
|110,9
|114,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,3
|103,1
|110,2
|111,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,7
|103,3
|111,7
|112,8
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|102,6
|106,4
|121,7
|124,2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100,0
|103,5
|107,3
|109,8
|Производство электронного оборудования
|100,1
|109,1
|126,6
|128,1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|102,9
|105,8
|114,4
|113,9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99,7
|106,5
|116,7
|119,4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100,2
|110,4
|129,0
|130,0
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат