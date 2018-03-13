Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат

Цены в промышленности Украины в феврале 2018 года выросли на 1,2%, тогда как в январе их рост составлял 4,4%, в декабре 2017 года – 1,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство напоминает, что в феврале 2017 года увеличение этого показателя составляло 3,1%.

В годовом измерении по итогам февраля этого года рост цен производителей замедлился до 19,6% с 22% по итогам января.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале цены повысились на 2,6%, в т.ч. в добыче металлических руд - на 7,6%, каменного угля - на 0,2%. Вместе с тем в добыче сырой нефти и природного газа цены снизились на 2,6%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 1,2%, в частности, в металлургическом производстве – на 2,6%, машиностроении – на 1%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 0,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло повышение цен на 1%. При этом в производстве сахара подорожание составило 5,1%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий – 0,5%, молочных продуктов – 0,9%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 0,2%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2018г¹, %

февраль 2018 к январю 2018 февраль 2018 к декабрю 2017 февраль 2018 г. к февралю 2017 Январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017 Промышленность всего 101,2 105,6 119,6 120,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,6 105,4 123,5 123,3 Добыча каменного угля 100,2 100,1 139,1 138,1 Добыча сырой нефти и природного газа 97,4 101,4 108,2 109,6 Добыча металлических руд 107,6 111,0 123,3 122,2 Перерабатывающая промышленность 101,2 103,6 115,2 116,6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101,0 101,8 110,9 111,4 производство мяса и мясных продуктов 99,8 100,8 123,5 126,6 производство молочных продуктов 100,9 101,4 114,1 114,5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100,5 101,5 114,1 115,5 производство сахара 105,1 106,0 94,2 93,7 производство напитков 102,8 104,6 117,0 115,9 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 100,4 102,0 111,6 111,8 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,0 104,7 113,9 113,5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98,7 97,1 125,4 129,8 Производство химических веществ и химической продукции 101,1 102,8 110,9 114,1 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,3 103,1 110,2 111,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,7 103,3 111,7 112,8 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 102,6 106,4 121,7 124,2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100,0 103,5 107,3 109,8 Производство электронного оборудования 100,1 109,1 126,6 128,1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 102,9 105,8 114,4 113,9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99,7 106,5 116,7 119,4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100,2 110,4 129,0 130,0

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат