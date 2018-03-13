Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ

Президент Украины Петр Порошенко предлагает в качестве компромиссного варианта ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

"Я готов к любым компромиссам... На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса", - сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в понедельник.

При этом президент отметил, что не намерен вносить в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал, предполагающий замену налога на прибыль, и выносить эту законодательную инициативу на повторное обсуждение.

П.Порошенко отдал поручение Министерству финансов предоставить новые расчеты финансового результата и аргументацию введения налога на выведенный капитал, поскольку существующие расчеты являются некорректными.

"Расчет на то, что у нас будут привлечены в госбюджета только дивиденды..., некорректен", - отметил президент.