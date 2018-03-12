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НАТО отнесло Украину к числу стран-аспирантов, признав ее стремление стать членом Альянса
09:53 11.03.2018 |
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на официальный сайт НАТО.
"На сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении (aspirations) к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в этом сообщении.
"Страны-аспиранты" (Aspirant country) - это страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала они получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО относительно их стремления к членству и соответствующим реформам.
Страны-аспиранты могут тогда быть приглашены для участия в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать их способность выполнять обязательства и обязательства относительно возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства, но это является основным механизмом подготовки.
Страны, стремящиеся вступить в НАТО, должны продемонстрировать, что они способны соблюдать принципы Вашингтонского договора 1949 года и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. Ожидается также, что они соответствуют определенным политическим, экономическим и военным критериям, которые изложены в Исследовании 1995 года относительно расширения НАТО.
Признание НАТО Украины страной-аспирантом не является особым статусом, поэтому политика России в отношении Донбасса не изменится.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "112".
"Это полное отражение наших стратегических документов. Это означает, что Альянс это признает. А Российская Федерация знает об этих намерениях довольно давно. Поэтому я не жду особых дополнительных телодвижений со стороны Российской Федерации в связи с тем, что де-факто существующая ситуация была признана Северо-атлантическим альянсом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что страна-аспирант - это не какой-то особый статус, это признание ситуации, которая сегодня есть в Украине.
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