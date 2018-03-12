НАТО отнесло Украину к числу стран-аспирантов, признав ее стремление стать членом Альянса

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на официальный сайт НАТО.

"На сегодня четыре страны-партнера заявили о своем стремлении (aspirations) к вступлению в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в этом сообщении.

"Страны-аспиранты" (Aspirant country) - это страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала они получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО относительно их стремления к членству и соответствующим реформам.

Страны-аспиранты могут тогда быть приглашены для участия в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать их способность выполнять обязательства и обязательства относительно возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства, но это является основным механизмом подготовки.

Страны, стремящиеся вступить в НАТО, должны продемонстрировать, что они способны соблюдать принципы Вашингтонского договора 1949 года и способствовать безопасности в евроатлантическом регионе. Ожидается также, что они соответствуют определенным политическим, экономическим и военным критериям, которые изложены в Исследовании 1995 года относительно расширения НАТО.

Признание НАТО Украины страной-аспирантом не является особым статусом, поэтому политика России в отношении Донбасса не изменится.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "112".





"Это полное отражение наших стратегических документов. Это означает, что Альянс это признает. А Российская Федерация знает об этих намерениях довольно давно. Поэтому я не жду особых дополнительных телодвижений со стороны Российской Федерации в связи с тем, что де-факто существующая ситуация была признана Северо-атлантическим альянсом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что страна-аспирант - это не какой-то особый статус, это признание ситуации, которая сегодня есть в Украине.