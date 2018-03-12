Повод для Путина. Как оружие Рубана может быть связано с российскими выборами

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Деятельность задержанного при въезде из ДНР с целым арсеналом оружия Владимира Рубана может быть напрямую связана с выборами президента России, до которых осталась всего неделя.

Сразу же после задержания руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и обнародования информации о количестве и характере оружия, которое тот ввозил из ОРДЛО, в Украине сразу же стали появляться версии произошедшего, несколько отличные от официальной, озвученной СБУ.





Официально Рубану, напомним, инкриминируется не только незаконное хранение и передача оружия и взрывчатых веществ, но и подготовка масштабных терактов в правительственном квартале Киеве, в том числе с целью "убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей". Последняя формулировка, ставшая достоянием гласности после обнародования сообщения о подозрении Рубану пророссийским изданием "Страна", наделала немало шума вокруг того, что глава "Офицерского корпуса" готовил покушение на президента Петра Порошенко.

Правда, никаких доказательств того, что Рубан действительно планировал что-то наподобие покушения на главу государства, пока следствие не продемонстрировало, как и по большому счету достаточно убедительных доказательств планирования масштабных террористических актов в столице с целью дестабилизации ситуации. Пока украинцам продемонстрировали лишь кадры передачи Рубану оружия боевиками ДНР и записи переговоров людей с голосами, похожими на Рубана и Александра Захарченко, которые обсуждают содержимое автомобиля, однако конкретных упоминаний о том, где это оружие планируется использовать, не звучит.

В то же время в СБУ утверждают, что им известно намного больше, чем то, что они пока продемонстрировали нам, и доказательства подготовки Рубаном терактов "неопровержимые". Как бы то ни было, ситуация способствует появлению альтернативных теорий, например, о том, что Рубан просто наладил канал сбыта нелегального оружия на территории Украины. Последнее теоретически возможно, однако регулярные поставки вооружения и боеприпасов через линию разграничения были бы невозможны без участия командиров боевиков и украинских военных, а и тем и другим куда проще и безопаснее было бы обогащаться обычной контрабандой. Так что террористическая версия все равно выглядит предпочтительнее.

Разумеется, многие говорят и о роли в этом скандале кума Путина Виктора Медведчука. Собственно, о связях Рубана с лидером "Украинского выбора" хорошо известно уже достаточно давно, тем не менее доказать участие Медведчука в деятельности Рубана будет крайне непросто, в том числе и потому, что при всей демоничности образа кума Путина терроризм - это не совсем его профиль деятельности, а Рубан вполне мог действовать под непосредственным контролем ФСБ или ГРУ, о чем Медведчук мог даже и не знать.

Тем не менее СБУ обещает новые задержания и аресты по делу Рубана, а в деле также замешана нардеп Надежда Савченко, которая не постеснялась лично поддержать обвиняемого, так что вся эта история вполне может обернуться неожиданными политическими поворотами.

Примечательно также и то, что задержание Рубана произошло накануне выборов в России, и это может оказаться совсем не случайно. Как известно, в Украине хватает граждан стран-агрессора, и 18 марта они получат возможность поучаствовать в выборах своего президента в зданиях российских консульств в Украине. Подобное обстоятельство, ясное дело, не очень нравится украинским националистам, которые уже анонсировали блокирование российских дипломатических учреждений в день российских выборов. В частности, речь идет о "Свободе", "Правом секторе" и "Национальном корпусе". Так что 18 марта возле российских консульств будет в любом случае горячо. Более того, все российские дипломатические здания станут просто идеальным местом для применения завезенного Рубаном арсенала - минометов, пулеметов и гранатометов. Представьте себе, в день выборов президента России происходит серия терактов на неприкосновенной территории российских димпредставительств со многими человеческими жертвами. Российские СМИ тут же пишут об украинских радикалах, нападающих на дипломатов, и об украинском государстве, неспособном этих радикалов контролировать. Находящееся в патриотическом перевозбуждении от очередного переизбрания своего вождя, российское общество требует немедленного отмщения и слезно просит Путина "ввести войска".

Такая провокация создаст для российского президента достаточно широкое окно возможностей - от повода начать полномасштабную войну против Украины до введения на территорию Украины российских войск под видом "миротворцев" или дипломатической атаки на Украину как "террористическое государство". В этом контексте примечательно, что накануне истории с Рубаном возле границы с Украиной заметили очередную партию российской военной техники, помеченной как "миротворческий контингент ООН".

Разумеется, это всего лишь версия. Притом одна из возможных. Не исключено, например, что оружие от Рубана предназначалось для Западной Украины, чтобы устроить кровавые провокации против венгров и поляков, отношения с которыми у Украины и без того достаточно натянутые. Первую партию своего оружия Рубан, по сообщению правоохранителей, спрятал в Хмельницкой области, откуда ее достаточно удобно "перебрасывать" и во Львов, и в Закарпатье, и в Киев. Во Львове, кстати, есть и российское, и польское консульства, а в Ужгороде несколько дней назад уже нападали на венгерский центр.

Как бы то ни было, все эти версии нужно иметь в виду, а на "украинские выборы Путина" наши правоохранители должны обратить особое внимание. Там и без мин от Рубана могут быть очень серьезные провокации.