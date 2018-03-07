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Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,9% - Госстат
17:07 07.03.2018 |
Рост потребительских цен в Украине в феврале 2018 года составила 0,9% по сравнению 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.
По данным ведомства, в годовом измерении (февраль-2018 к февралю-2017) рост потребительских цен замедлился до 14% с 14,1% по сравнению с январем 2018 года к январю 2017 года.
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Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
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