Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова

Антон Михненко, Алексей КАФТАН / Деловая столица

Украинское информационное пространство довольно вяло отреагировало на новость о том, что в ближайшее время в стенах Верховной Рады может появиться законопроект о частных военных компаниях (ЧВК). Невзирая на "актуальность" и "своевременность" этой темы в нашей современной реальности, ее нормативное урегулирование требует особого внимания и глубокой проработки.

Говорим ЧВК, подразумеваем ЧОК

В последний день февраля народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей на своей странице в "Фейсбуке" написал, что совместно с коллегой Денисом Дзензерским (также "Народный фронт") планирует зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать функционирование ЧВК. Задача - "максимально проработать все аспекты такой деятельности и создать действенный законный механизм, который поможет тысячам наших ребят качественно реализовывать себя в этой сфере. Вместе с тем, важно четко разделить работу ЧВК и ст.447 (ред. "Наемничество") Уголовного кодекса", - обозначил Дейдей.

Идея, конечно, неплохая, так как многие военные, получившие уникальный боевой опыт в зоне АТО и не нашедшие себя в мирной жизни, получат своего рода "окно возможностей", где смогут себя проявить. Однако очень не хочется, чтобы этим "окном" в дальнейшем стала либо защита чьих-то корпоративных интересов внутри Украины вразрез интересам государства, либо перспектива стать "солдатом удачи", которого может ожидать ужасная участь, аналогичная доле российских "ихнамнетов" из ЧВК "Вагнера" в Сирии.

Эта тема уже давно муссируется в информационном пространстве, ведь за последние двадцать лет рынок этих так называемых "специальных услуг" серьезно вырос. Однако вопрос законодательного урегулирования остается очень спорным и сложным.

Если речь идет о компаниях, занимающихся охраной (так называемые, ЧОК - частные охранные компании) различных объектов стратегического значения, нефтяных месторождений, трубопроводов и прочих элементов инфраструктуры, здесь все более-менее ясно. Аналогичным образом, юридически отлажены услуги ЧОК по сопровождению конвоев, обучению личного состава правительственных вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности, предоставлению государству услуг военных переводчиков, разминированию минных полей, противопожарной защиты, тылового снабжения войск. Легальное оформление защиты морских судов от пиратов и тому подобных миссий также, в принципе, отработано. В перечисленных случаях нужно просто прописать права и обязанности ЧОКов, характер взаимодействия с государством, определить ограничения и порядок получения разрешительных документов.

Однако, если речь заходит о легализации структур, подобных ЧВК "Вагнера", которые формируются за счет вербовки, финансирования, материального обеспечения и обучения спецслужбами России непосредственно с целью использования в вооруженных конфликтах в другой стране (в данному случае - в Сирии и Украине), то такие действия имеют вполне определенное название - наемничество. А это уже криминальная ответственность, причем согласно не только внутреннему законодательству многих государств, но и международному праву.

Так, Резолюция ООН от 14 декабря 1979 г. определяет наемничество как "угрозу международному миру/безопасности" и характеризует его как "преступление против человечества наравне с геноцидом, убийством и пиратством". Это хорошо понимают в России. Именно поэтому, невзирая на то, что еще с 2014 г. регулярно публично оглашается, что в Госдуму вот-вот внесут закон о легализации частных военных компаний, до сих пор дальше анонсов не заходило. Российское руководство прекрасно осознает риски и не хочет в условиях жесткого противостояния с Западом окончательно оказаться за бортом цивилизованного общества.

Тем не менее, тенденция такова, что в обозримом будущем вполне реальной станет передача большинства вспомогательных функций, возлагаемых на силовые ведомства, ЧВК. Ведь это удобно. С частниками в зоне конфликта легче работать неправительственным организациям, гуманитарным агентствам, телекомпаниям. Передача части функций частным компаниям освобождает войска от лишних нагрузок и позволяет больше сил сосредоточить на боевой и учебной подготовке.

Кроме того, ЧВК позволяют государству и транснациональным корпорациям "втихую" решать свои задачи. Их можно нанять дешевле, чем привлекать огромную военную структуру. Им платится единая цена за все услуги сразу и на определенный срок, а регулярные войска постоянно находятся на балансе государства.

Однако очень сомнительно, что мировое сообщество открыто пойдет на то, чтобы разрешить ЧВК проводить классические войсковые операции. Охрана, консалтинг, обучение и сопровождение - это пожалуйста, но реальные боевые действия и ответственность за них останутся для них закрытой зоной. По крайней мере, в общем случае и официально. ЧВК хоть и выгодны, но не должны оставаться без контроля со стороны государства. При слабом внешнем надзоре они с легкостью могут пойти на нарушение правил контракта, и тому есть множество примеров.

Держать в рамках

Именно потому международное сообщество ныне пытается сформировать такую правовую систему, которая позволяет максимально контролировать предоставление услуг ЧВК на мировом рынке.

Так, в 2008 году в Монтре был принят инициированный Швейцарией и рядом других стран документ, имеющий зубодробительное название "О соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта".

Документ по факту, говорит о создании международного органа для контроля над деятельностью ЧВК с правом на запрет их деятельность в государствах-агрессорах, о международном контроле над режимом лицензирования этих компаний, а также о необходимости мониторинга за деятельностью компаний и разработке соглашений между государствами, обладающими ЧВК. Кроме того, в документе содержится около 70 рекомендаций для регулирования деятельности сотрудников ЧВОК (частных военных и охранных компаний).

Согласно Документу Монтре, все государства обязуются пресекать нарушения ЧВОКами международного права, расследовать нарушения, принимать соответствующие законы, искать и привлекать к ответственности нарушителей.

В 2010 г. был принят Международный кодекс поведения частных охранных компаний, который, по сути, стал основой и для ЧВК. К нему присоединились более 592 ЧВК из 70 государств. Согласно данному кодексу, выполнение его норм является ключевым условием при заключении любого вида контракта в области военных услуг на международном уровне.

Однако, стоит отметить, и Кодекс, и Документ Монтре носят рекомендательный характер. Они не обладают юридической силой. То есть, по сути, конкретных обязывающих международных норм, которые бы четко регламентировали статус сотрудников ЧВК и самих компаний, на сегодняшний день еще не существует.

Избежать двусмысленности

Это, однако, означает, что Украине следует учитывать тренд и создавать правовою систему, не только учитывающую нынешние вызовы и угрозы, но и дающую ответы на множество вопросов. От социальной защиты участников ЧВОК до соответствия принимаемых норм внутреннему и международному праву. От порядка ношения и применения оружия до получения разрешений/лицензий на профессиональную деятельность. Кроме того, должны определяться права и обязанности членов и самой ЧВОК, ответственность за нарушения, особенности задействования в мирное и военное время, а также в рамках проведения антитеррористических операций.

Задача непростая. Особенно на фоне особенностей законотворчества в Украине. Ведь может получиться, что из стен парламента выйдет, мягко говоря, очень спорный документ, который принципиально отличается от внесенного на рассмотрение.

Вполне может получиться и так, что желаемой ответной реакции не будет. Нормативно-правовой акт либо не дойдет до рассмотрения по ряду причин, либо просто не будет проголосован ввиду его неоднозначности. Одни сочтут, что он лоббирует создание в Украине ЧВК, защищающих олигархов, другие - что нашей стране не стоит вообще связываться с этой неудобной темой, а третьи, могут по старинке от незнания деталей и нюансов просто его проигнорировать.

С другой стороны, следует признать: за продвижением идеи легализации ЧВК может крыться весьма специфический интерес. Украинский истеблишмент оказался перед той же проблемой, что и российский. Он не брезгует поддержкой "хунвейбинов" - лояльных, тяжелых на руку и решительных, но недалеких и легко индоктринируемых пассионариев, но опасается пассионариев нелояльных. Которые также решительны и не склонны к рефлексии. Так вот, легализация ЧВК открывает возможность как для обучения первых, так и для утилизации вторых, в зависимости от того, какая из задач будет признана приоритетом. Здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на тот факт, что инициируют закон депутаты от "Народного фронта", самой весомой фигурой в котором является никто иной как министр внутренних дел Арсен Аваков.

И стоит вспомнить о том, насколько негативную реакцию общественности вызвало первое же публичное появление "Национальных дружин" - "добровольных помощников" полиции. Не исключено, что законопроект будет подаваться с целью ребрендинга этого и подобных ему движений.

Есть еще одно опасение: наших законодателей вдохновляет не западная, а именно вагнеровская модель ЧВК. "Ихтамнеты" на контракте теоретически могут быть использованы в качестве своего рода избирательной технологией - если рассматривать их применение как способ снижения общественного напряжения из-за состояния "ни мира-ни войны", при котором, однако, ВСУ продолжают нести официальные боевые потери. Здесь, правда, следует признать, что это "ихтамнетство" несколько иного рода, нежели российское: все-таки о грязной войне на чужой территории речи нет.

Наконец, не стоит упускать из виду и такой нюанс: передача упомянутых выше функций частным компаниям потребует серьезной перестройки алгоритмов работы силовых структур - что, очевидно, может привести и к появлению соответствующих "схем".

Авторы предпочли бы ошибиться в своих подозрениях. Украина должна стать страной, где в теме частных военных и охранных компаний нет двусмысленностей, где человеческий ресурс используется законно и максимально эффективно, где не должно быть места ни "зеленым" или каким-либо другим непонятным человечкам.