Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Одни норовят приписать все лавры победителя исключительно себе, другие просто желают примазаться к победе любым удобным способом, ну а третьи традиционно пытаются рассмотреть в ней любимую «зраду».

У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Такая фраза президента США Джона Кеннеди, сказанная им в 1961 г. по поводу неудачи американских десантников в кубинском заливе Свиней, вполне подходит для характеристики нынешнего украинского триумфа над Россией в третьей газовой войне. Точнее, того масштабного пиара, который устроили и будут еще устраивать многие украинские политики и чиновники вокруг этого действительно эпохального для страны свершения. Причем все достаточно традиционно: одни норовят приписать все лавры победителя исключительно себе, другие просто желают примазаться к победе любым удобным способом, ну а третьи, обычное дело, пытаются рассмотреть в ней любимую "зраду".

Например, пятая колонна Кремля в виде "Оппозиционного блока" вообще умудрилась выставить этой истории исключительно негативные оценки. Партия экс-"регионалов" устами известного "мастера газовых дел" Юрия Бойко заявила, что за газовый кризис должны ответить не Путин с "Газпромом", которые его как раз и инициировали в ответ на свой обидный проигрыш в Стокгольме, а украинское правительство и "Нафтогаз", потому что "как только начался скандал, то дети сразу были вынуждены остаться дома, потому что нечем отапливать школы и детские сады".

Видимо, просто Бойко не успели вовремя доложить, что "скандальный кризис" длился на самом деле считанные часы, и недостающие Украине объемы газа были тут же компенсированы подписанием соответственного контракта с польской нефтегазовой компанией PGNiG. А отопление школ и детсадов осуществлялось в привычном режиме, что позволило детям не пропустить ни одного дня занятий в последние морозные дни. Хотя у тех, кто черпает свои политические установки только из российской пропаганды, своя иррациональная логика, которую сложно понять "непосвященным".

Впрочем, основная масса украинцев, в отличие от "опоблоковцев", давно не следит за проделками северо-восточных пропагандистов, посему не ощутила на себе никаких проблем с кремлевским газовым ультиматумом. Правда, кто-то, конечно, был сагитирован, но уже с нашей стороны, на акцию "прикрути", снизив температуру в своей квартире на пару-тройку градусов. Однако тем самым он автоматически приобщился к глобальной эйфории: и относительно победного установления "Газпрома" на украинский счетчик, и полного одобрения действий Киева со стороны западных партнеров, и ожиданий новых вердиктов Стокгольмского арбитража, снимающих с Путина "последнюю рубаху".

Понятное дело, что главным приемщиком всевозможных поздравительных телеграмм считается "Нафтогаз" в целом и лично его руководитель Андрей Коболев. Дошло даже до того, что глава парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал президента Петра Порошенко наградить Коболева государственной наградой "за победу в важном сражении настоящей войны". Не забыв упомянуть об еще одном "победном отце" - своем партийном лидере Арсении Яценюке, так как именно во время его премьерства в 2014 г. "началась подготовка к этой непростой битве". Что выглядело уж слишком эпатажно. И, судя по всему, совершенно без учета мнения союзника "фронтовиков", нынешнего премьера Владимира Гройсмана, у которого очень сложные взаимоотношения с главой "Нафтогаза" из-за желания последнего значительно "подкрутить" цены на голубое топливо для бытовых потребителей.

Кстати, на счет тарифов первым попытался застолбить за собой эту пиар-фишку в новом исполнении главный "радикал" Олег Ляшко. Он весьма оперативно объявил, что решение Стокгольмского арбитража о выплате "Газпромом" $2,56 млрд позволит не "подкрутить", а, наоборот, "прикрутить" цены на газ для украинцев. Аналогичную риторику тут же подхватили и соратники Юлии Тимошенко, например, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко, но с одним важным отличительным нюансом - по его мнению, газовые тарифы для населения снизит только следующий президент, под которым он понятно кого имеет в виду.

Вообще-то тему победы в Стокгольме Тимошенко сотоварищи пытаются полностью забрать себе, используя собственную хоть и незамысловатую, но железобетонную трактовку причинно-следственной связи. А именно: "Нафтогаз" сейчас пошел в международный арбитраж и выиграл только благодаря существованию знаменитого газового контракта-2009, который Тимошенко тогда подписала с Путиным. Более того, как утверждает тот же опытный юрист Власенко, который в последнее время почему-то монополизировал комментирование газовых вопросов от всей "Батьківщини", если бы Украина продолжала потреблять российский газ по соглашению от 2009 г., то цена на него была всего $150 за тысячу кубометров. И на чем основана эта арифметика, никто объяснять не удосуживается. Не говоря уже о том, что последняя газовая война как раз и подтвердила во всей красе то, чем чревата Украине даже минимальная зависимость от прямых "газпромовских" поставок (что действительно стоит ставить в упрек всему топ-менеджменту "Нафтогаза"), а не приобретение топлива, имеющего, возможно, хоть и российское происхождение, но по реверсу из Европы.

Наконец, избрав Коболева в качестве своеобразной "груши" и склоняя его по любому поводу и без, Тимошенко тем самым нарывается на еще одну неприятность. Речь о том, что глава "Нафтогаза" является определенным любимчиком у Запада, так что за излишние нападки на своего протеже по голове явно никто не погладит. И это при том, что лидеру "Батьківщини" на предстоящих президентских выборах критически важна поддержка и от США, и от ЕС, чем, между прочим, сейчас особо озабочен главный дипломатический помощник Тимошенко Григорий Немыря. Зато Порошенко дополнительная конфликтная линия в отношениях своего главного конкурента с западными партнерами весьма выгодна. Причем создается конфликт на ровном месте чужими руками, а точнее, самой же Тимошенко и ее соратниками, которые так увлечены внутриукраинским пиаром, что забывают о внешних имиджевых рисках.