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В Украине решили судьбу авто на еврономерах, - Александр Кирш
14:09 06.03.2018 |
По судьбе автомобилей с европейской регистрацией в Украине достигнут сложный консенсус - символический сбор в Государственный бюджет.
А для российских авто хотят ввести спецсбор. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат от "Народного фронта" Александр Кирш.
"Относительно еврономеров могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в Госбюджет символический взнос", - заявил Кирш.
Что касается предложения некоторых экспертов ввести спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы, то, по мнению нардепа, идея неоднозначная.
"Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС", - пояснил Кирш.
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