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Обострение на Донбассе: Что стоит за обстрелами Счастья
10:37 06.03.2018 |
Счастье от обстрелов страдает относительно редко, но когда это уже случается, то не обратить на это внимание невозможно.
До прошедших выходных город Счастье на Луганщине не обстреливали весьма долго, даже трудно вспомнить - когда именно. Но стоило боевикам сюда зачастить, как этот процесс приобрел все черты постоянства.
Так, в субботу, 3 марта, террористы обстреливали позиции Объединенных сил возле Счастья из гранатометов различных типов. Как выяснилось уже на следующий день, это была лишь пристрелка.
В последний день накануне объявленного бессрочного перемирия, в воскресенье 4 марта, боевики обстреляли оборонительные позиции ВСУ в этом районе из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, зенитных установок, БМП. Непрерывный обстрел продолжался полтора часа.
А в понедельник, 5 марта, несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня, начиная с 00:00 часов с 5 марта, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы позиций ВСУ вблизи Счастья, применяя 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Досталось также и мирному населению города - пострадали 7 частных и коммунальных домов по ул. Гагарина, Республиканской, Приозерной, Матросова и детский сад по ул. Матросова. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Анализируя следы попадания по городу, можно сделать вывод, что боевики целенаправленно вели огонь по жилым кварталам, осознавая, что может пострадать мирное население. Об этом говорят фотодоказательства, которые выложил на своей странице в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Что характерно, в Счастье под обстрел попали гражданские объекты, не имеющие стратегического значения: несколько частных домов, коммунальные учреждения и детский сад. При этом Луганская ТЭС, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, традиционно не пострадала, хотя по всем законам логики должна была бы быть целью №1. При этом есть все основания предполагать, что обстрел сознательно проводился именно по гражданским объектам.
Здесь стоит вспомнить, что столь серьезно Счастье не обстреливалось больше года - с августа 2016-го года, когда боевики проявляли активность по всей линии разграничения накануне саммита G-20 в китайском городе Ханчжоу, где обсуждался украинский вопрос.
Сейчас вроде никаких мировых саммитов не предвидится, поэтому напрашивается следующий вывод: террористы целенаправленно обстреливают именно гражданские объекты с целью поднять панику среди гражданского населения и тем самым пытаются дискредитировать украинскую власть.
Также не стоит забывать, что Счастье находится в непосредственной близости к оккупированному Луганску - так называемой "столице" так называемой "ЛНР". И хотя стремительное наступление украинских сил на Луганск со стороны Счастья невозможно из-за очень стремительной и бурной реки Северский Донец (а в этой части Луганщины линия разграничения проходит по устью реки), боевики, очевидно, все равно не могут спокойно спать из-за такого соседства. Собственно, Станицы Луганской это также касается - ей также достается.
Итак, в сравнении с Авдеевкой, Светлодарской дугой, Мариуполем или даже Бахмутской трассой, Счастье и его окрестности не являются стратегически важным направлением для боевиков. Очевидно, именно поэтому они и прибегают к провокациям здесь считанные разы в год - чтобы напомнить о собственном присутствии и посеять панику и страх среди мирного населения на подконтрольной Киеву территории.
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