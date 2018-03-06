Чем закончится лотерейное дело НАБУ против Ляшко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

НАБУ заинтересовалось выигрышами Ляшко в лотерее. Это хороший способ замять предыдущую неудачу НАБУ с тем же Ляшко.

НАБУ опять копает под Ляшко. Об этом стало известно 4 марта, когда "Судовий репортер" сообщил о решении Соломенского райсуда Киева от 26 февраля предоставить детективам НАБУ доступ к документам в отношении всех выигрышей Олега Ляшко за период с 1 января по 24 октября 2017 г. Поводом для интереса НАБУ стало то, что 24 октября 2017 г. Ляшко легализовал свыше 571 тыс. грн, задекларировав три выигрыша в "Украинской национальной лотерее" в размерах 283 560, 134 000 и 153 485 грн.

Оказывается, еще 11 декабря 2017 г. НАБУ начало досудебное расследование "по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины". По этой статье Уголовного кодекса лидеру Радикальной партии светит очень серьезное наказание: лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

От компании "Украинская национальная лотерея" была получена информация, что в течение октября 2017 г. выигрышей в размерах, указанных Ляшко, не зарегистрировано. При этом компания заявила, что информация о выигрышах является конфиденциальной, как и персональные данные игроков. Благодаря решению суда детективы НАБУ теперь имеют возможность проверить наличие Ляшко в списке счастливчиков.

Это не первый раз, когда НАБУ копает под Ляшко. 24 апреля 2017 г. директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила в отношении лидера Радикальной партии уголовное производство по факту незаконного обогащения. На следующий день Ляшко прошел в НАБУ четырехчасовый допрос. САП подтвердила, что она действительно внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения "по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины". По этой статье УК лидеру Радикальной партии светило лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией. "Во время допроса Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования", - пообещала САП.

Однако о завершении расследования до сих пор ничего не слышно. 20 июня Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий проводили совместный брифинг, и журналисты спросили, на какой стадии сейчас расследование по лидеру Радикальной партии. "Ляшко - вы так за него переживаете. Следствие продолжается... рано о чем-то говорить. Но следствие есть и дело "живое", - ответил Холодницкий. После этого ни Сытник, ни Холодницкий о якобы "живом" деле Ляшко больше не вспоминали.

По версии самого Ляшко, поводом для того дела послужила его декларация за 2016 г., в которой он указал особняк за 15 млн грн в поселке Козин под Киевом. "Они вытащили из реестра мою декларацию. В начале года купил дом, честно указал стоимость этого дома. Я указал, заплатил все налоги, но не заплатил за сам дом. Я купил дом в рассрочку. А эти лохи - взяли, что я будто бы купил дом. 15 млн - я не выплатил эти средства, это стоимость дома, которую я буду платить следующие пять лет", - заявил Ляшко. Он утверждает, что начал собирать на этот дом деньги с 13 лет, когда пошел работать.

Не будем гадать, насколько правдив Ляшко. Важно то, что с момента начала расследования прошел уже почти год, но результатов нет. Похоже, версию Ляшко о покупке дома в рассрочку детективы НАБУ не смогли опровергнуть.

Насчет выигрышей в "Украинской национальной лотерее" Ляшко тоже сразу же выдвинул свою версию. Дескать, он ставил на футбольные матчи Лиги чемпионов. "Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги", - сообщил Ляшко. По его словам, выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать, однако как добросовестный гражданин решил не скрывать дополнительный доход.

Правда, знающие люди утверждают, что анонимно можно получить только мелкие выигрыши, а в случае крупных сумм проводится проверка, при которой сохранить анонимность невозможно. Но опять же не будем гадать, насколько правдив Ляшко. Важно другое: конфузный опыт предыдущего расследования вынуждает прогнозировать, что это дело тоже "прикажет долго жить", потому что детективы НАБУ не сумеют опровергнуть версию Ляшко на 100% убедительно. В суде, как известно, любые сомнения должны толковаться в пользу невиновности подозреваемого.

В таком случае напрашивается вопрос, а зачем вообще НАБУ решило второй раз подставиться. На этот счет высказываются разные версии, вплоть до конспирологических. Например, блогер Андрей Дзиндзя, ссылаясь на собственную информацию, сообщил: "Ляшко договорился с Сытником, и весь этот шум - исключительно отвлечение внимания. НАБУ получило неопровержимые доказательства коррупции с недвижимостью Ляшко, но сейчас выдумывает какую-то херню с лотереями, которую они проиграют в суде, но попиарят Ляшко!"

Впрочем, сомнительно, чтобы на этот раз дело дошло до суда. Скорее будет тот же сценарий, что и в первый раз. Такой ремейк выгоден, как ни странно, обеим сторонам. Ляшко сможет вновь заявлять, что это "абсолютно вымышленное дело, политический заказ власти. Как только мы начинаем критиковать президента, они возбуждают против нас дела". А НАБУ сможет замять свою предыдущую неудачу с Ляшко, представив ситуацию так, словно никакой неудачи и не было, а была всего лишь рутинная проверка по фактам, обнародованным в СМИ. Дескать, массмедиа регулярно публикуют компромат на политиков, НАБУ не может не реагировать, проводит расследования - и, конечно же, не всякий компромат подтверждается. Вот и с Ляшко так: появляются факты - НАБУ реагирует, такая у него работа. А если факты не подтверждаются, то виноваты в том сами факты, а не НАБУ. Главное, что НАБУ не спит, зорко бдит и делает свое дело.

Могли ли Ляшко и НАБУ договориться? Не обязательно. В ролевых играх партнерам не нужно сообща придумывать сценарий. Достаточно, чтобы у обоих было желание почувствовать себя в придуманной роли. Скажем, одному - в роли невинной "жертвы режима", а другому - в роли сокрушительного "борца с коррупцией".