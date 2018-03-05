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Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
17:52 05.03.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов от 2019 года на поставку и транзит газа, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Нафтогаз Украины" заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны, готов выполнять контракт о транзите с "Газпромом", подписанный в 2009 году с внесенными в него изменениями в рамках решений Стокгольмского арбитража.
"Наша позиция заключается в том, что мы пока не видим оснований для расторжения договора (с "Газпромом" - ИФ) на транзит", – заявил Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"Мало того, как минимум, из того, что мы видим в пояснениях "Газпрома" и предложениях, которые они делают с точки зрения пересмотра контракта и даже его расторжения, для нас выглядят неприемлемым", - добавил представитель НАК.
Ю.Витренко уточнил, что существующие контракты с "Газпромом" о поставке и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую необходимо соблюсти при желании расторгнуть их: по контракту о поставке нужно предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по контракту о транзите – за 45 дней, а в случае неудачи последующих переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитраж.
Информация о расторжении "Газпромом" контрактов пока касается только такого намерения российской компании обратиться в арбитраж.
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