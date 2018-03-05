Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%

По данным Госстата, в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года индекс оборота реализованной продукции добывающей промышленности и разработке карьеров вырос на 7,7%, перерабатывающей промышленности – на 33,8%.
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (25,7%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,9%) производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (17,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,2%).
Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе 2018г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|204196,9
|100,0
|59119,0
|29,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|149893,6
|73,4
|58882,5
|39,3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|29068,9
|14,2
|6977,7
|24,0
|добыча каменного и бурого угля
|5394,6
|2,6
|…2
|…2
|добыча сырой нефти и природного газа
|9737,3
|4,8
|-
|-
|Добыча металлических руд
|12373,6
|6,0
|6483,2
|52,4
|Перерабатывающая промышленность
|120824,7
|59,2
|51904,8
|43,0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|36080,2
|17,7
|11881,7
|32,9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|1601,0
|0,8
|821,1
|51,3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|5896,9
|2,9
|2180,8
|37,0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|8778,6
|4,3
|533,3
|6,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|5368,2
|2,6
|1929,5
|35,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|1956,9
|1,0
|197,5
|10,1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|6843,3
|3,4
|1295,0
|18,9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|38733,8
|18,9
|24736,4
|63,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|12940,9
|6,3
|7290,0
|56,3
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|918,7
|0,5
|282,3
|30,7
|- производство электрического оборудования
|2332,4
|1,1
|980,5
|42,0
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|3539,0
|1,7
|1688,5
|47,7
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|6150,8
|3,0
|4338,7
|70,5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|2624,9
|1,3
|1039,5
|39,6
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|52447,5
|25,7
|…2
|…2
|Водоснабжения;канализация, отходы
|1855,8
|0,9
|…2
|…2
Данные: Госстат Украины.
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в январе 2018г.
|Индекс оборота (без НДС и акциза), январь 2018 к декабрю 2017%
|Январь 2018 к январю 2017%
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) январь 2018 к декабрю 2017
|Январь 2018 к январю 2017%
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|84,2
|128,1
|93,0
|148,1
|Товары промежуточного потребления
|89,4
|134,8
|91,7
|153,5
|Инвестиционные товары
|55,6
|144,2
|72,3
|152,4
|Потребительские товары краткосрочного использования
|82,0
|120,0
|106,8
|133,5
|Потребительские товары долгосрочного использования
|88,9
|156,1
|116,5
|180,6
|Энергия
|101,7
|115,8
|94,6
|213,2
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе 2018г. по основным видам деятельности
|январь 2018 к декабрю 2017, %
|январь 2018 к январю 2017, %
|в том числе индекс внешнего оборота: январь 2018 к декабрю 2017
|январь 2018 г январю 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|84,2
|128,1
|93,0
|148,1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,5
|107,7
|95,2
|106,8
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|94,4
|101,2
|…2
|-
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100,4
|107,0
|-
|-
|- добыча металлических руд
|107,1
|106,6
|99,4
|105,2
|Перерабатывающая промышленность
|81,6
|133,8
|92,8
|155,0
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|84,3
|119,9
|109,9
|134,9
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|74,7
|122,6
|98,7
|135,6
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|95,3
|141,5
|115,1
|155,0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|108,9
|143,9
|121,1
|197,7
|Производство химических изделий и химической продукции
|85,4
|140,4
|101,4
|275,8
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|61,6
|104,4
|46,6
|91,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|73,1
|141,2
|105,1
|148,0
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|88,3
|142,8
|85,8
|165,8
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|62,6
|152,7
|78,7
|168,6
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|54,7
|133,0
|35,9
|148,7
|- производство электрического оборудования
|70,4
|180,1
|101,8
|205,9
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|57,6
|130,5
|54,8
|132,2
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|65,3
|166,5
|100,1
|185,2
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|52,5
|134,0
|88,3
|126,9
Данные: Госстат Украины
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.