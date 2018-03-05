Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%

Промышленной продукции (товаров, услуг) в январе 2018 году реализовано на 204,197 млрд грн, что на 28,1% больше, чем в январе 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 59,119 млрд грн (рост 48,1%), сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По данным Госстата, в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года индекс оборота реализованной продукции добывающей промышленности и разработке карьеров вырос на 7,7%, перерабатывающей промышленности – на 33,8%.

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (25,7%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,9%) производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (17,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,2%).

Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году



Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹

в январе 2018г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 204196,9 100,0 59119,0 29,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 149893,6 73,4 58882,5 39,3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 29068,9 14,2 6977,7 24,0 добыча каменного и бурого угля 5394,6 2,6 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 9737,3 4,8 - - Добыча металлических руд 12373,6 6,0 6483,2 52,4 Перерабатывающая промышленность 120824,7 59,2 51904,8 43,0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 36080,2 17,7 11881,7 32,9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 1601,0 0,8 821,1 51,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 5896,9 2,9 2180,8 37,0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 8778,6 4,3 533,3 6,1 Производство химических веществ и химической продукции 5368,2 2,6 1929,5 35,9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 1956,9 1,0 197,5 10,1 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 6843,3 3,4 1295,0 18,9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 38733,8 18,9 24736,4 63,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 12940,9 6,3 7290,0 56,3 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 918,7 0,5 282,3 30,7 - производство электрического оборудования 2332,4 1,1 980,5 42,0 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 3539,0 1,7 1688,5 47,7 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 6150,8 3,0 4338,7 70,5 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 2624,9 1,3 1039,5 39,6 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 52447,5 25,7 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 1855,8 0,9 …2 …2

Данные: Госстат Украины.



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в январе 2018г.

Индекс оборота (без НДС и акциза), январь 2018 к декабрю 2017% Январь 2018 к январю 2017% в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) январь 2018 к декабрю 2017 Январь 2018 к январю 2017% Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 84,2 128,1 93,0 148,1 Товары промежуточного потребления 89,4 134,8 91,7 153,5 Инвестиционные товары 55,6 144,2 72,3 152,4 Потребительские товары краткосрочного использования 82,0 120,0 106,8 133,5 Потребительские товары долгосрочного использования 88,9 156,1 116,5 180,6 Энергия 101,7 115,8 94,6 213,2

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе 2018г. по основным видам деятельности

январь 2018 к декабрю 2017, % январь 2018 к январю 2017, % в том числе индекс внешнего оборота: январь 2018 к декабрю 2017 январь 2018 г январю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность 84,2 128,1 93,0 148,1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,5 107,7 95,2 106,8 в том числе - добыча каменного и бурого угля 94,4 101,2 …2 - - добыча сырой нефти и природного газа 100,4 107,0 - - - добыча металлических руд 107,1 106,6 99,4 105,2 Перерабатывающая промышленность 81,6 133,8 92,8 155,0 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 84,3 119,9 109,9 134,9 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 74,7 122,6 98,7 135,6 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 95,3 141,5 115,1 155,0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 108,9 143,9 121,1 197,7 Производство химических изделий и химической продукции 85,4 140,4 101,4 275,8 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 61,6 104,4 46,6 91,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 73,1 141,2 105,1 148,0 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 88,3 142,8 85,8 165,8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 62,6 152,7 78,7 168,6 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 54,7 133,0 35,9 148,7 - производство электрического оборудования 70,4 180,1 101,8 205,9 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 57,6 130,5 54,8 132,2 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 65,3 166,5 100,1 185,2 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 52,5 134,0 88,3 126,9

Данные: Госстат Украины

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.