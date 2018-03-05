Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

11:21 05.03.2018 |

Мир

 Сергей Сидоренко, Виктория Вдовиченко / Европейская правда

В минувшее воскресенье итальянская политика смогла затмить "Оскар" своей эпатажностью и непредсказуемостью.

Голосование на парламентских выборах прошло бурно и по-кинематографичному страстно. И речь идет не только об "украинском спектакле" в Милане, где представительница движения Femen разделась на участке Берлускони. "Весело" было по всей стране: участки работали 16 часов подряд, но даже это не спасло от длинных очередей. Итальянцы жаловались на ошибки в бюллетенях, а некоторым избирателям предложили проголосовать второй раз, потому что их бюллетени перепутали избирательные комиссии.

Но результатов это не изменило.

На выборах в Италии победили популисты и радикалы.

Антисистемное и евроскептическое "Движение 5 звезд" (M5S) не просто стало лидером, но и получило больше, чем ему прогнозировали. Высокие результаты показали также правые из "Лиги Севера" (Lega Nord).

Вместе евроскептики получают более половины голосов в обеих палатах парламента, а один из итальянских "друзей Путина" всерьез претендует на должность премьера.

Обе же традиционные политические силы провалились. И левоцентристы из правящей Демократической партии, и правоцентристская "Вперед, Италия" (Forza Italia) во главе с Сильвио Берлускони получили меньше, чем им прогнозировали.

Формат будущего правительства Италии предсказать пока невозможно. И хотя есть ключевые варианты объединений, будущее еще может принести сюрпризы - вплоть до возможного роспуска парламента.

Кто, как и за что голосовал

Итальянской политической системе не привыкать к вызовам. Из-за коррупционных скандалов, экономической рецессии и прочих факторов - Италия давно страдает от недостатка лидерства.

Перед выборами 2018 года в тренде были популистские лозунги и обещания нового и лучшей жизни для итальянцев (подробнее об этом - в статье "Чемпионат по обещаниям: что ждет Италию сразу после выборов").

Но этим сходство выборов с украинскими, пожалуй, исчерпывается.

Избирательные правила в Италии очень отличаются от наших.

4 марта итальянцы выбирали депутатов обеих палат своего парламента. В нижнюю, Палату депутатов, избиралось 630 депутатов, за которых голосовали итальянские граждане, достигшие 18-летнего возраста. А 315 представителей Сената выбирали те, кто достиг 25 лет.

К тому же в этом году итальянская власть прибавила проблем. И подсчет голосов, и само голосование проходило по несколько измененным правилам. Одной из новаций стал так называемый "стикер против мошенничества".

Система работает так: на участке избиратель получает карточку с определенным кодом на "отрывной" части; этот код заносится в реестр вместе с фамилией голосующего. После того, как итальянец обозначил в бюллетене выбранных им кандидатов и партии, он возвращает закрытый бюллетень представителю избиркома; тот снова сверяет код бюллетеня, а дальше сам забирает "отрывную часть" и сам, вместо избирателя, бросает бюллетень в урну для голосования. Конечно, это сильно осложнило голосования и привело к очередям на многих участках.

Не всё сработало идеально. Кое-где избирательные комиссии запутались в стикерах и бюллетенях, испортив их, потому нескольким десяткам избирателей придет приглашение... проголосовать второй раз! Но расклад сил, это, конечно же, не изменит.

Что у нас в "колоде карт"?

Подсчет голосов свидетельствует, что Италия получила политический расклад, близкий к схеме "три на три": три фракции с похожим количеством голосов.

Самой популярной партии стало "Движение 5 звезд". Эта политическая сила, основанная Джанроберто Казаледжо и комиком Беппе Грилло, самостоятельно набирает около 31,9% голосов в Палате депутатов. То, что популистский "Рух" станет лидером на этих выборах, было известно заранее, но такой высокий результат им не прогнозировал ни один социологический опрос!

У правых предварительные результаты таковы: националисты из "Лиги Севера" получают 18%, за ними идет "Вперед, Италия" Берлускони (13,9%). Это - вторая неожиданность итальянских выборов, ведь все без исключения социологи отдавали предпочтение партии Берлускони, и никто не предполагал, что "Лига" возьмет хотя бы 15%. Еще одна праворадикальная партия, "Братья Италии", финишировали с результатом в 4,3%.

У левоцентристов Демократическая партия получила 19%, поставив собственный антирекорд (социологи обещали ей 21-25%), а все левоцентристские партии вместе набирают лишь 23,3%.

В Сенате проценты поддержки избирателей практически совпадают с нижней палатой парламента: "Движение 5 звезд" - 31,5%, "Лига Севера" - 18,1%, у партии Берлускони - 14,3%, у демократов - 19,4%.

Результаты не добавляют оптимизма. В частности, потому, что

эти выборы уже можно назвать триумфом евроскептиков.

Три ключевые евроскептические партии получили более половины голосов в обеих палатах итальянского парламента.

Однако вовсе не гарантировано, что именно они создадут коалицию. Есть и другие варианты: по новому избирательному законодательству, для формирования большинства необходимо получить по крайней мере 40% голосов.

Между популистами и радикалами

Главный триумфатор - "Движение 5 звезд".

Экономические и миграционные вызовы были благодатной почвой для того, чтобы популисты стали мощной силой в Италии. За последнее время "Движение 5 звезд" серьезно эволюционировало, перестало быть "партией итальянского комика" и даже еще до голосования представило команду потенциальных членов правительства.

Надо отметить, что многие из новых имен "Движения" являются представителями академических кругов или выдающимися деятелями. В частности, министром экономики может стать 41-летний итальянский профессор Андреа Ровентини, который, по словам лидера "Движения" Луиджи ди Майо, такой же "инновационный, как и Макрон". Министром спорта назван Доменико Фиораванти - двукратный Олимпийский чемпион по плаванию.

В составе "правительства мечты" Ди Майо - четыре женщины, потенциальные главы МВД, министерства обороны, МИД и сельского хозяйства: Паола Джаннетакис, Элизабетта Тренто, Эмануэла Дель Ре и Алессандра Пеше.

Между тем, по итальянской политической традиции, важны рейтинги не только отдельных партий, но и их альянсов. Поэтому формально "Движение 5 звезд" остается на втором месте, перед ним - "коалиция правых".

Альянс правоцентристских сил по состоянию на утро понедельника набрал 37,5% голосов. В его состав входят партия Берлускони "Вперед, Италия", две антииммигрантские и евроскептические партии - "Лига Севера" и "Братья Италии", а также новое правоцентристское объединение "Мы с Италией".

В кресле премьера себя видит лидер ультраправой "Лиги Севера" Маттео Сальвини.

Формально он имеет право претендовать на эту должность, ведь его партия стала лидером среди "правых".

Правда, кандидатура Сальвини не нравится не только его коллегам по правому лагерю, но и Брюсселю - слишком откровенно лидер "Лиги" демонстрирует свою пропутинскую позицию. Сальвини намного радикальнее, чем Берлускони, его позиции во многом совпадали с программой французского "Национального фронта". Правда, незадолго до выборов лидер "Лиги" публично отказался от намерений выходить из еврозоны.

А вот нынешняя партия власти, Демократическая партия, потеряла доверие итальянцев, несмотря на вывод итальянской экономики из рецессии. Демократы набирают только 19%, что на 6% ниже показателя 2013 года.

Правительство или новые выборы?

Поскольку ни одна партия или предвыборная коалиция не способна самостоятельно сформировать правительство, то остаются два варианта - договариваться либо идти на новые выборы. Конечно же, первый вариант остается приоритетным.

Правда, сформировать большинство без участия "Движения 5 звезд" вряд ли будет возможно. Хотя правые и левые партии вместе набирают больше голосов, идеологические разногласия между "Лигой Севера" и демократами настолько велики, что их сотрудничество сложно представить.

Еще одной проблемой является то, что вместе три антиевропейские партии - "Пять звезд", "Лига" и "Братья Италии" - получили около 50% голосов. Исключить коалицию в таком формате нельзя. Хотя и уверенности в формировании в Италии евроскептического правительства тоже нет.

В конце концов, нет уверенности даже в том, что этот парламент проработает достаточно долго. У президента Италии Серджо Маттареллы остается право объявить новые выборы, если он сочтет, что устойчивую коалицию создать невозможно.

Сами итальянцы шутят: нас ждет забавный бардак...

Выборы принесли немало неожиданностей, но Италия, конечно же, не окажется перед экономическим и институциональным хаосом "уже завтра".

Хотя в соцсетях уже шутят о "конце Италии". В ночь после выборов в Twitter набрал популярность хэштег #ItalyIsOverParty.

Так или иначе, выборы четко показали: итальянцы хотят видеть новые лица в политике.

Особенно много значит влияние молодежи, в том числе поколения "миллениалов", которые с детства видят в Италии только политические и экономические кризисы.

Кроме того, Италия хоть и является третьей по величине экономикой еврозоны, но уровень безработицы среди молодежи здесь достигает 37%. Сомнения относительно европейского единства, антипатия к евро и глубокая обеспокоенность из-за нашествия мигрантов и беженцев стали распространенными настроениями в стране.

И новому премьеру, кто бы ни занял эту должность, придется управлять страной именно в этих непростых условиях.
 

ПО РУБРИКАМ

13:19 Хо­рош­ков­ский пе­ре­ду­мал по­ку­пать Сбер­банк

12:22 Бир­жи АТР, кро­ме Ки­тая, за­кры­лись сни­же­ни­ем на опа­се­ни­ях тор­го­вой вой­ны

12:10 НБУ не ожи­да­ет не­га­тив­но­го вли­я­ния на пла­теж­ный ба­ланс при­ня­тие за­ко­но­про­ек­та о ва­лю­те

12:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 5.03.18

11:44 НБУ не­об­хо­ди­мо пол­го­да пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да для со­гла­со­ва­ния нор­ма­тив­ных ак­тов по­сле при­ня­тия за­ко­на о ва­лю­те

10:30 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 5.03.18

10:27 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 5.03.17

10:25 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.03.18

10:12 НБУ про­дал 3 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 23 531 млн гри­вен

09:25 Ев­ро ста­би­ли­зи­ро­вал­ся по­сле крат­ковре­мен­но­го па­де­ния на но­во­стях из Ита­лии

09:21 САП хо­чет при­об­щить к де­лу о ре­фи­нан­си­ро­ва­нии При­ватБан­ка аудит Kroll

09:00 Це­на зо­ло­та рас­тет 5 мар­та­на гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

08:19 Бит­ко­ин под­рос до $11,5 тыс на раз­но­ре­чи­вых но­во­стях из Гер­ма­нии и США

07:39 НБУ кон­ста­ти­ру­ет низ­кий уро­вень под­дел­ки банк­нот на­цио­наль­ной ва­лю­ты в 2017

03.03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 3.03.18

• дальше…

13:14 Ко­болев об­жа­лу­ет штраф на 8 мил­ли­ар­дов в су­де

12:46 Сред­няя це­на ав­то­га­за опу­сти­лась ни­же 13 грн

12:14 В ян­ва­ре-фев­ра­ле по­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет вы­рос­ли на 2,4% до 135 млрд гри­вен, - ГФС

12:10 НБУ не ожи­да­ет не­га­тив­но­го вли­я­ния на пла­теж­ный ба­ланс при­ня­тие за­ко­но­про­ек­та о ва­лю­те

10:18 Энер­го­та­мож­ня про­иг­ра­ла апел­ля­цию Ав­то­тран­су

09:40 Укра­и­на сни­зи­ла за­па­сы га­за в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

09:00 Це­на зо­ло­та рас­тет 5 мар­та­на гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:52 Нефть до­ро­жа­ет 5 мар­та на со­об­ще­ни­ях о при­оста­нов­ке до­бы­чи в Ли­вии

07:41 В ян­ва­ре-фев­ра­ле арен­да го­си­му­ще­ства при­нес­ла бюд­же­ту 228 млн гри­вен, - ФГИ

03.03 Энер­го­атом бу­дет ис­поль­зо­вать аме­ри­кан­ские мо­дуль­ные ре­ак­то­ры

• дальше…

12:57 Се­вер­ную Ко­рею за­по­до­зри­ли в до­бы­че бит­ко­и­нов на $200 мил­ли­о­нов

11:21 Ху­же, чем Бер­лу­с­ко­ни: все о по­бе­де пра­вых и по­пули­стов на вы­бо­рах в Ита­лии

08:44 Вой­на по­шлин: Трамп при­гро­зил об­ло­жить на­ло­гом ев­ро­пей­ские ав­то­мо­би­ли

08:30 Бе­лый дом об­ви­нил Рос­сию в убий­стве мир­ных жи­те­лей в Во­сточ­ной Гу­те

03.03 Те­ре­за Мэй вы­сту­пи­ла про­тив та­мо­жен­но­го со­ю­за с ЕС

03.03 Блеф Га­з­про­ма. По­че­му Рос­сия мо­жет са­ма по­хо­ро­нить Се­вер­ный по­ток-2

03.03 Трамп объ­явил о про­дле­нии ан­ти­рос­сий­ских санк­ций в свя­зи с си­ту­а­ци­ей в Укра­ине еще на один год

02.03 Ки­тай от­ка­зал­ся по­ку­пать Рос­нефть

02.03 Га­з­пром не­мед­лен­но на­чи­на­ет про­це­ду­ру рас­тор­же­ния кон­трак­тов с Наф­то­га­зом на по­став­ку и тран­зит га­за в Сток­голь­ме, - Мил­лер

02.03 В Ар­ме­нии пре­зи­дент впер­вые из­бран пар­ла­мен­том

02.03 Пред­по­ла­га­е­мый ор­га­ни­за­тор "ко­ка­и­но­во­го дела" за­дер­жан в Гер­ма­нии

02.03 Пуч­де­мон от­ка­зал­ся от долж­но­сти гла­вы Ка­та­ло­нии

02.03 Рос­сию об­ви­ни­ли во вме­ша­тель­стве в энер­ге­ти­че­ский ры­нок США

02.03 Бар­нье по­со­ве­то­вал Лон­до­ну не рас­счи­ты­вать на осо­бый тор­го­вый ре­жим с ЕС

02.03 Ма­ду­ро по­обе­щал по­вы­сить ми­ни­маль­ную зар­пла­ту в Ве­не­су­э­ле до $2‍

• дальше…

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

• дальше…

12:34 Со­вет ЕС про­длил санк­ции про­тив экс-чи­нов­ни­ков вре­мен Яну­ко­ви­ча, ис­клю­чив Лу­каш и С.Клю­е­ва

09:38 Снай­пер с пу­ле­ме­том. Кто та­кие марк­с­ме­ны и за­чем они нуж­ны на Дон­бас­се

08:05 Коль­цо над ба­рыж­ным ду­э­том За­хар­чен­ко-Ти­мо­фе­ев че­ки­сты сжи­ма­ют день ото дня

03.03 Па­ла­точ­ный го­ро­док под Ра­дой очи­щен от про­те­сту­ю­щих, 50 че­ло­век до­став­ле­ны в по­ли­цию

02.03 Штраф за не­упла­ту на­ло­гов в 8,3 млрд гри­вен на­ло­жен на Наф­то­газ, а не лич­но на Ко­боле­ва, - гла­ва Энер­ге­ти­че­ской та­мож­ни

02.03 Из Ма­ри­ин­ско­го пар­ка убра­ли часть па­ла­ток

02.03 США одоб­ри­ли по­став­ки Укра­ине ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

01.03 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

01.03 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

28.02 Про­филь­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де при­нять за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект о Выс­шем ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

28.02 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о язы­ко­вой по­ли­ти­ке

• дальше…

13:28 Porsche при­смат­ри­ва­ет­ся к ле­та­ю­щим так­си

10:08 Ком­па­ния Jaguar пред­ста­ви­ла элек­три­че­ский крос­со­вер I-Pace

09:11 Meizu хо­чет спря­тать фрон­таль­ную ка­ме­ру в смарт­фо­нах за дис­плей

02.03 Хол­динг Ах­ме­то­ва бу­дет раз­ви­вать сеть элек­тро­за­пра­вок

02.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла офис­ную ком­пью­тер­ную мышь MIJIA с дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

02.03 Pagani вы­пу­стит элек­три­че­ский су­пер­кар

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

27.02 Спец­служ­бы те­перь мо­гут взло­мать лю­бой iPhone

27.02 FCA пре­кра­тит вы­пуск лег­ко­вых ма­шин с ди­зель­ны­ми мо­то­ра­ми

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно