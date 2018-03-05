Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Под влиянием опыта боевых действий на Донбассе и при полной координации со стороны западных советников происходит постепенная трансформация украинской армии в более современную, более тактически гибкую структуру. За последние несколько лет появились не только новые образцы вооружения, ранее не присущие постсоветской армии, но и даже целые рода войск (например, десантно-штурмовые).

И вот на днях состоялся торжественный выпуск из 169-го Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" группы из 42-х бойцов совершенно новой военной специальности с непривычным для нашего слуха названием "марксмен".

В западной армии это фактически пехотный снайпер, вооруженный не снайперской винтовкой, а автоматическим оружием - как правило, таким же, как и у других бойцов подразделения, но прокачанным. Марксмен действует в составе взвода, и его задача в ходе боя - обезвреживать вражеские цели, которые представляют наибольшую угрозу для подразделения на расстоянии, недостижимом для обычной пехоты.

Фактически мы наблюдаем более четкое выделение касты снайперов. Как видится, в украинской армии произошло разделение на снайперов и марксменов. Марксмен - это специально подготовленный боец с автоматической винтовкой с оптикой, его цели - на дальностях 500-700 метров. Классический снайпер "работает" на дальностях от 700 метров и выше уже с профессиональными винтовками, в том числе и крупнокалиберными.

В западных армиях стараются различать функции марксмена и снайпера. Собственно говоря, снайпер - это охотник одиночка, который воюет сам или в паре. Его фишка - маскировка и камуфляж, имеет серьезный опыт ориентирования на местности и выживания в дикой природе, может быть полностью автономным. Его оружие и снаряжение - сугубо индивидуальное.

В то же время марксмен никогда не воюет в одиночку. Его место - в составе взвода, выполняет задачи по его прикрытию и прицельному уничтожению живой силы противника. Марксмен отрабатывает прежде всего навыки ведения быстрого прицельного огня по нескольким целям на разных дистанциях.

Тактика применения марксмена не предусматривает углубленного изучения искусства маскировки и передвижения незамеченным во вражеском тылу - так курс в "Десне" всего 30 дней, из которых только пять - по теории основ прицельной стрельбы, правильного выбора позиции, определения цели и передвижения на поле боя, а остальные 25 - чисто практические занятия.

Что касается вооружения марксмена, то, как правило, придерживаются принципа, чтобы его винтовка была того же калибра, что и оружие взвода. Поэтому классическое оружие марксмена в армиях НАТО - это улучшенные варианты винтовок М16, М14, G36, в российской армии (хотя там не существует такого понятия, как марксмен, но есть пехотный снайпер) - это довольно распространенная у нас СВД.

Кроме снабжения боеприпасами тут есть и еще одно преимущество - фактически противнику будет крайне сложно определить пехотного снайпера среди других бойцов. Ведь, как правило, обычно в полевых условиях в первую очередь прицельный огонь сосредотачивался на снайпере с достаточно характерной винтовкой СВД.

Интересно, что в отличие от снайпера требования к оружию марксмена несколько проще - в основном требуется надежное, пристрелянное оружие с кучностью, выше чем у валовых автоматов. Интересно, что во всех фото и видео предусмотрительно не показано оружие украинских марксменов. Немаловажный момент - полученное при подготовке оружие поехало вместе с подготовленными бойцами в свои части, став таким образом личным.

По всей видимости, это ручной пулемет Калашникова РПК под калибр 7,62 мм с укороченным стволом и съемным снайперским прицелом. Это идеальный выбор в наших условиях - ствол такого пулемета более тяжелый и обеспечивает нужную кучность. Тем более что подобрать достаточное количество автоматов Калашникова с приемлемыми характеристиками, несмотря на наличие около двух миллионов стволов на складах, непросто. Дело в том, что в советское время еще на этапе военной приемки автоматы отстреливались и наиболее лучшие по показателям кучности сразу отсортировывались для вооружения частей специального назначения. Попутно получая планку для установки ночного прицела и другие примочки, недоступные для строевых мотострелков, как и новый индекс - АК-74Н.

Не стоит думать, что снайпер чем-то лучше марксмена или наоборот. Это просто разные роли - как, например, пулеметчик и автоматчик. Прежде всего, это разный характер ведения огня и навыки - для снайпера критически важным является первый выстрел, который он тщательно готовит и все выверяет, прежде чем открыть огонь. В случае неудачного выстрела и раскрытия позиции он даже может не делать второй, по крайней мере, с этой позиции.

В этом плане марксмену проще - он стреляет по заученным поправкам или по сетке прицела, при этом стреляет быстро и много, хотя и прицельно. Марксмен не делает какой-то трагедии с промаха, потому как его цели на поле боя обычно активно движутся и маневрируют. Благодаря самозарядному оружию он может быстро повторить свой выстрел в случае промаха. Заняв выгодную позицию, марксмен будет прикрывать действия своего взвода до тех пор, пока это позволяет тактическая картина боя или пока не получит команду на отход. А вот типичный для пехотинцев неприцельный огонь "в сторону противника" для подавления противника марксмен не ведет в принципе - это прерогатива автоматчиков и пулеметчиков. Фактически марксмен - это промежуточное звено между снайпером и пулеметчиком.

На сегодня в условиях тех боев, которые мы ведем и которые нам придется вести, в армейские части требуется большее количество марксменов, чем, например, такого весьма штучного товара, как снайпер с крупнокалиберной винтовкой. В то же время подготовить марксмена намного быстрее, чем снайпера - стрельбе с оптическим прицелом на средних дистанциях по грудным мишеням научить достаточно просто, другое дело - научить это делать как можно быстрее или стрелять по движущимся целям.

И начало большого пути в виде выпуска первой группы марксменов для Вооруженных сил не может не радовать. Значит, у военного командования появилось понимание процессов, которые происходят на поле боя. И значит, продолжается работа на перспективу.