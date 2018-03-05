Кольцо над барыжным дуэтом Захарченко-Тимофеев чекисты сжимают день ото дня

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Власть барыг в ДНР

Всю прошедшую неделю жители оккупированной Россией части Донетчины ждали, надеялись и верили по поводу исключительно одного - возобновления работы в ОРДО мобильной связи от единственного на этой территории украинского оператора Vodafone. Как известно, данная проблема была вовремя купирована в соседнем Луганске представителем прямого ФСБ-правления Пасечником, что стало примером для рядовых дончан, для которых пользование симками экс-UMC-МТС является единственной возможностью звонить по Украине, а для абсолютного большинства - даже в пределах оккупированного Донбасса. Кстати, в последнее время в ОРДО на этой почве возник целый всплеск новых бизнес-направлений - от "тур-поездок" в места, где можно словить Vodafone, до сдачи квартир значительно дороже именно за то, что там есть связь от данного оператора.

Впрочем, даже до местных бабушек-"ватниц" уже дошло, кто так беспардонно зарабатывает на их мобильных страданиях. Более того, многие из них отстояли километровые очереди в зимних условиях за вожделенными стартовыми пакетами нелегального оператора коллаборантов "Феникс", работающего на отжатом местном оборудовании "Киевстара". Поэтому для всех была очевидна взаимосвязь: не включают Vodafone - продается "Феникс", клерки которого радостно рапортовали на ОРДО-телеканалах о своих рекордных продажах, переваливших миллион втюханных народу симок. Ну а когда даже до ДНР-закоулков добралась информация о том, что особенно банкует на ажиотаже с "Фениксом" Тимофеев по кличке Ташкент, то есть ближайший подельник главаря Захарченко, круг замкнулся.

Теперь даже окончательно повернутые на "новороссиях" и "русском мире" считают, что в их любимой "молодой республике" установлена самая что ни есть власть барыг. А все эти их ежедневные обещания, что, мол, сегодня снизойдем и пустим ремонтные бригады связистов, воспринимаются как "разговор в пользу бедных", ведь вожделенной мобильной связи как не было, так и нет. Зато по соседству в ЛНР тамошний главарь Пасечник уже который раз показывает для всего ОРДЛО класс в стиле "честного чекиста" или "мини-Путина". Например, только 22 февраля на оккупированной Луганщине вновь исчез Vodafone, уже 24 февраля его починили. При полном содействии российской оккупационной администрации в ОРЛО, подчиняющейся не каким-то местным барыгам, а напрямую Лубянке.

ФСБ-переименование "Ташкента"

Кстати говоря, кольцо над барыжным дуэтом Захарченко-Тимофеева ФСБ сжимает день ото дня, причем сначала в виртуальном пространстве, которое тут же становится суровой реальностью. Например, не успели еще многие вдоволь обсудить запущенный лубянским пропагандистом Долговым слух об аресте "министра угля и энергетики ДНР" Голенко, а уже в минувший вторник подконтрольное гебистам "МВД ДНР" бодро отрапортовало, что задержали не только Голенко, "создавшего с целью личного обогащения организованную преступную группу, участники которой совершали хищения денежных средств", но и два десятка его подчиненных.

Сейчас же поймавший информволну Долгов слил еще один инсайд, уже посвященный главному "минсдоху" квазиреспублики Тимофееву. "Второй человек в иерархии ДНР оказался агентом СБУ. Почти четыре года в ДНР под носом у Захарченко действовал фактический филиал СБУ. Наибольшего успеха достиг агент с позывным "Ставрополь", - поведал в своем видеоблоге на YouTube данный рупор ФСБ, ссылаясь на секретный документ вербовки СБУ, копию которого ему предоставили некие "добрые люди". Собственно, эти всем известные "анонимы-добряки" с Лубянки, которые и содержат Долгова, вдруг решили начать операцию по переименованию "Ташкента" в "Ставрополь", захватив всю "крышу" Тимофеева, - от Захарченко до Суркова - прямо-так врасплох. И им сообща пришлось хоть как-то отвлекать внимание.

В Донецке главарь ДНР срочно собрал пресс-конференцию, на которой попытался "отчитаться от проделанной работе". Впрочем, никакого отчета не вышло, и единственное, что мог родить Захарченко вместе с приставленными к нему сурковскими политтехнологами, так это очередное обещание об интеграции "народной республики" с Россией, которая и так давно состоялась, правда, в жестком формате беспредельной оккупации. Создавать "хайп" пришлось самому любителю этого дела Суркову - путинский помощник предложил назвать анонсированный своим шефом новейший вид российского вооружения именем "героя Донбасса Гиви". Возможно, виртуальные усилия по размахиванию дутой "гиви-бомбой" как-то отсрочат грядущую "подвальную" реальность для Тимофеева, а вслед за ним и для сурковского кума Захарченко, но вряд ли так уж надолго. Одним словом, чекисты "уже выехали".

Врачебный дефицит

Тем временем обычная жизнь во всех ОРДЛО каждый день катится под уже всем понятный откос, причем дна не видно. То есть гуманитарная катастрофа - это еще мягко сказано, а помочь в прямом смысле этого слова никто не может. Именно на прошлой неделе стало известно о том, что резкое сокращение финансирования оккупантами сферы здравоохранения вынуждает квалифицированный медперсонал массово покидать оккупированные районы Донетчины и Луганщины. К примеру, в ЛНР уже наблюдается нехватка более 50% врачей, где в лидерах - врачебный дефицит в детских отделениях.

Пока оккупационные администрации и в ОРДО, и в ОРЛО решают данную проблему двумя способами. Во-первых, компенсируют недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских вузов без прохождения ими интернатуры. К чему обычно приводит ставка на неопытных врачей всем общеизвестно - к дальнейшему ухудшению здоровья пациентов и к их смерти. Поэтому, во-вторых, оккупанты стали прибегать к принудительным мерам - каждого врача и медсестру предупредили о запрете выезда за пределы ОРДЛО под личную ответственность, при этом угрожая в случае их увольнения с местных больниц призывом на службу в частях российской оккупационной армии, находящихся на линии фронта. Но, похоже, данные меры - как мертвому припарка.