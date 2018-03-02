Китай отказался покупать Роснефть

Основатель и глава китайской корпорации CEFC, согласившейся выкупить 14,16% акций «Роснефти», от которых отказались катарский фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, стал фигурантом уголовного расследования в КНР и был арестован, передает Finanz.ru.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил сайт Caixingglobal; позже эту информацию подтвердили подтвердили источники Reuters. Йе Янминь, компания которого несколько лет назад была мелким нишевым нефтетрейдером, а в прошлом году неожиданно объявила о покупке доли в крупнейшей нефтяной компании России, подозревается в экономических преступлениях.

Cаму сделку, которую оценили в $9,1 млрд, с большой вероятностью можно считать сорванной, утверждает источник Сaixingglobal. Финансировать ее CEFC намеревалась полностью за счет долга. Банк ВТБ в январе согласился предоставить €5 млрд. Оставшуюся сумму - около $6 млрд - компания намеревалась привлечь у китайского государственного банка развития (China Development Bank, - CDB). Однако 21 февраля стало известно, что CDB отказался выдавать деньги, сообщили 21 февраля источники РБК.

Банк опасается неопределенности с положением CEFC и ее руководства, уточняют источники Caixingglobal. Найти замену в лице других кредиторов также не удалось. «CEFC усердно ищет средства ... Однако правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются», - рассказал источник интернет-издания. По его словам, крайний срок для поиска денег истек 28 февраля.

CEFC, которой за 8 лет из малоизвестной компании удалось превратиться в международный конгломерат с активами в Африке, Европе и России, давно вызывала вопросы, рассказал агентству Bloomberg аналитик инвестиционного банка Jefferies Лабан Ю. Главный из них - откуда у CEFC берутся деньги на многочисленные приобретения. Похоже, что ответ на этот вопрос предстоит дать следователям.

На новостях об аресте Янминя облигации CEFC с погашением в 2020 г. 1 марта рухнули на 34%, после чего Шанхайская биржа остановила торги по бумагам. Акции «Роснефти» на МосБирже к 14:38 по Московскому времени обвалились на 2,5%, в 7 раз опередив среднее падение рынка.

Первый инвестор в «Роснефть» в лице катарского фонда (и подконтрольного ему трейдера Glencore) объявил о продаже приватизационного пакета «Роснефти» в сентябре 2017 г. Сделка, состоявшаяся в конце 2016 года, на 75% была профинансирована за счет долга: сначала займ выдал один из российских банков, а затем - итальянский Intesa.

Последний с весны искал инвесторов, которые были бы готовы синдицировать этот кредит и разделить с ним бремя финансирования. Но после введения новых санкций США ни один из 15 банков, получивших приглашение, не дал согласия, сообщал Reuters в августе.

В результате Катар и Glencore решили избавиться от тех акций, которые были куплены на итальянские деньги (14,16%), и вернуть кредит Intesa. На таких условиях сделка проводилась изначально: если банк, не находит желающих вложиться в кредит, то пакет выкупается обратно, рассказывали The Wall Street Journal источники, близкие к участникам приватизации.

Как сообщал enkorr, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «Роснефть» на мусорном уровне «BB+», несмотря на повышение рейтинга России.

Стоимость акций «Роснефти» в ходе утренних торгов на Франкфуртской бирже (OJS1.F) 28 февраля упала на 1,43%, сообщает Finance.Yahoo. В ходе торгов 2 марта ценные крупнейшей российской нефтяной компании обвалились еще на 3,64%.