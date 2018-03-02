Финансовые новости
- |
- 02.03.18
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай отказался покупать Роснефть
16:02 02.03.2018 |
Основатель и глава китайской корпорации CEFC, согласившейся выкупить 14,16% акций «Роснефти», от которых отказались катарский фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, стал фигурантом уголовного расследования в КНР и был арестован, передает Finanz.ru.
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил сайт Caixingglobal; позже эту информацию подтвердили подтвердили источники Reuters. Йе Янминь, компания которого несколько лет назад была мелким нишевым нефтетрейдером, а в прошлом году неожиданно объявила о покупке доли в крупнейшей нефтяной компании России, подозревается в экономических преступлениях.
Cаму сделку, которую оценили в $9,1 млрд, с большой вероятностью можно считать сорванной, утверждает источник Сaixingglobal. Финансировать ее CEFC намеревалась полностью за счет долга. Банк ВТБ в январе согласился предоставить €5 млрд. Оставшуюся сумму - около $6 млрд - компания намеревалась привлечь у китайского государственного банка развития (China Development Bank, - CDB). Однако 21 февраля стало известно, что CDB отказался выдавать деньги, сообщили 21 февраля источники РБК.
Банк опасается неопределенности с положением CEFC и ее руководства, уточняют источники Caixingglobal. Найти замену в лице других кредиторов также не удалось. «CEFC усердно ищет средства ... Однако правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются», - рассказал источник интернет-издания. По его словам, крайний срок для поиска денег истек 28 февраля.
CEFC, которой за 8 лет из малоизвестной компании удалось превратиться в международный конгломерат с активами в Африке, Европе и России, давно вызывала вопросы, рассказал агентству Bloomberg аналитик инвестиционного банка Jefferies Лабан Ю. Главный из них - откуда у CEFC берутся деньги на многочисленные приобретения. Похоже, что ответ на этот вопрос предстоит дать следователям.
На новостях об аресте Янминя облигации CEFC с погашением в 2020 г. 1 марта рухнули на 34%, после чего Шанхайская биржа остановила торги по бумагам. Акции «Роснефти» на МосБирже к 14:38 по Московскому времени обвалились на 2,5%, в 7 раз опередив среднее падение рынка.
Первый инвестор в «Роснефть» в лице катарского фонда (и подконтрольного ему трейдера Glencore) объявил о продаже приватизационного пакета «Роснефти» в сентябре 2017 г. Сделка, состоявшаяся в конце 2016 года, на 75% была профинансирована за счет долга: сначала займ выдал один из российских банков, а затем - итальянский Intesa.
Последний с весны искал инвесторов, которые были бы готовы синдицировать этот кредит и разделить с ним бремя финансирования. Но после введения новых санкций США ни один из 15 банков, получивших приглашение, не дал согласия, сообщал Reuters в августе.
В результате Катар и Glencore решили избавиться от тех акций, которые были куплены на итальянские деньги (14,16%), и вернуть кредит Intesa. На таких условиях сделка проводилась изначально: если банк, не находит желающих вложиться в кредит, то пакет выкупается обратно, рассказывали The Wall Street Journal источники, близкие к участникам приватизации.
Как сообщал enkorr, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «Роснефть» на мусорном уровне «BB+», несмотря на повышение рейтинга России.
Стоимость акций «Роснефти» в ходе утренних торгов на Франкфуртской бирже (OJS1.F) 28 февраля упала на 1,43%, сообщает Finance.Yahoo. В ходе торгов 2 марта ценные крупнейшей российской нефтяной компании обвалились еще на 3,64%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Китай отказался покупать Роснефть
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о приватизации - пресс-секретарь
|Газпром немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольме, - Миллер
|Штраф за неуплату налогов в 8,3 млрд гривен наложен на Нафтогаз, а не лично на Коболева, - глава Энергетической таможни
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В Украине введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления газа до 7 марта, - Насалик
|Действия Газпрома позволили Украине не выполнять правило take or pay
|США одобрили поставки Украине ракетных комплексов Javelin
|Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США
|Нацбанк не на шутку растревожил валютный рынок, спровоцировав новый провал доллара
|Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом
|МИД инициирует трехсторонние переговоры по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС
Это интересно
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер