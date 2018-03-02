НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы

Национальный банк предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"Учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке, Национальный банк продолжает постепенное смягчение административных ограничений, ослабление которых будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата Украины и одновременно не приведет к нарушению ценовой и финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Во-первых, Национальный банк расширил для иностранных инвесторов возможность репатриировать дивиденды за корпоративными правами и акциями, начисленные за 2017 год.

Отмечается, что до сих пор инвесторам можно было оплатить за границу в иностранной валюте дивиденды, начисленные только за период до 2016 года включительно, при этом суммы таких платежей были ограничены установленными лимитами (для дивидендов за 2014-2016 гг. - до 5 млн долларов в месяц, для дивидендов за период до 2013 года включительно - не более 2 млн долларов в месяц).

По результатам опроса клиентов банков по поводу их планов по репатриации дивидендов за прошлый год Национальный банк оценил их потенциальный спрос на валюту на межбанковском рынке и принял решение установить единый лимит на оплату дивидендов в иностранной валюте, начисленных за все предыдущие годы.

Отныне украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до 7 млн долларов в месяц независимо от периода, за который начислены такие дивиденды.

Согласно сообщению, цель такого лимита - обеспечить более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, которые намерены оплатить дивиденды иностранным инвесторам, и минимизировать его влияние на состояние межбанковского валютного рынка, а следовательно, и на ценовую и финансовую стабильность в целом.

Во-вторых, Национальный банк расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.

Теперь резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита 2 млн долларов (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/договорам займов, обслуживаемых в пределах одного уполномоченного банка).

Такое решение Национального банка даст возможность бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами.

В-третьих, Национальный банк расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

Теперь это требование, которое с апреля 2017 составляет 50%, не должно будет применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам.

Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирование существующих обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках.

Отмечается, что указанные ослабления утверждены постановлением Правления от 1 марта 2018 №19 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины ".

Они вступают в силу с 3 марта 2018 года.

Как сообщали Українські новини, Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов бизнесом в 1,8 млрд долларов в 2017 году.