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Украина выплатила МВФ $165 млн по программе Stand by
12:50 02.03.2018 |
Украина выплатила Международному валютному фонду около 114 млн СПЗ (спецправа заимствования), или 165 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, 2 марта был проведен платеж на сумму 114,334 млн СПЗ по программе Stand by Arrangement от апреля 2014 года.
Следующий платеж запланирован 30 апреля в размере 38,8 тыс. СПЗ.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
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