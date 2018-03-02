В Украине введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления газа до 7 марта, - Насалик

В Украине до 7 марта введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські Новини.

По словам министра, 1 марта под руководством первого вице-премьер-министра Степана Кубива прошло заседания кризисного штаба, который был созван в связи с отказом выполнять компанией "Газпром" (Россия) своих контрактных обязательств и возвратом национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" предоплаты за газ.

"НАК столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства порядка 15-20 млн куб.м. газа ... Согласно статье 6 Закона "О рынке природного газа" и указом Минэнерго протокольным поручением был введен Национальный план действий", - заявил Насалик.

Он добавил, что утром 2 марта провел селекторное совещания со всеми областными государственными администрациями, где сообщил об этом плане действий.

"План действий, который начинается с сегодняшнего дня (2 марта) предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономить порядка 15-20 млн куб.м/сутки газа", - добавил министр.

Насалик уточнил, что план введен на 5 суток до 6 марта включительно.

Также министр рекомендовал закрыть школы на срок до 6 марта включительно с поддержкой в них минимально допустимой температуры.

Как сообщали Українські Новини, 1 марта председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев заявил, что отказ "Газпрома" от поставок газа является нарушением договора и невыполнением решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Кроме того, Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нефтегазом" объемы транзитного газа.

В то же время Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование "Нефтегаза" о пересмотре тарифа на транзит.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования компании "Газпром" относительно принципа "бери или плати" на 56 млрд долларов в 2012-2017 годах.

Кроме того, "Нефтегаз" добился сокращения обязательных годовых объемов поставок газа более чем в 10 раз в соответствии со своими потребностями в импорте.

В "Нефтегазе" также утверждают, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.