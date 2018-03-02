Финансовые новости
- |
- 02.03.18
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США одобрили поставки Украине ракетных комплексов Javelin
Американский Госдепартамент одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму в 47 миллионов долларов. Об этом в четверг, 1 марта, заявили представители Пентагона. В общей сложности в Украину могут быть поставлены 210 боевых комплектов.
"Системы Javelin помогут Украине в ее долгосрочных оборонительных планах для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении Пентагона. В ведомстве считают, что продажа Javelin не окажет влияния на военный баланс в регионе.
В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.
Теоретически продажа ПТРК может быть заблокирована американским Конгрессом в течение 30 дней, но аналитики ожидают, что конгрессмены дадут "зеленый свет" поставкам, пишет агентство AP.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ предоставил иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы
ТОП-НОВОСТИ
|Украина выплатила МВФ $165 млн по программе Stand by
|В Украине введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления газа до 7 марта, - Насалик
|Действия Газпрома позволили Украине не выполнять правило take or pay
|США одобрили поставки Украине ракетных комплексов Javelin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Нацбанк не на шутку растревожил валютный рынок, спровоцировав новый провал доллара
|Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом
|МИД инициирует трехсторонние переговоры по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС
|Госбюджет в январе-феврале недовыполнен по доходам на 10,5% - Госказначейство
|ГФС выписала мне 8,3 млрд грн штрафа за отказ оформлять и оплачивать поставляемый Газпромом газ в ОРДЛО, - Коболев
|НБУ повысил учетную ставку с 16% до 17%
Это интересно
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow