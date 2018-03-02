США одобрили поставки Украине ракетных комплексов Javelin

Американский Госдепартамент одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму в 47 миллионов долларов. Об этом в четверг, 1 марта, заявили представители Пентагона. В общей сложности в Украину могут быть поставлены 210 боевых комплектов.

"Системы Javelin помогут Украине в ее долгосрочных оборонительных планах для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении Пентагона. В ведомстве считают, что продажа Javelin не окажет влияния на военный баланс в регионе.

В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.

Теоретически продажа ПТРК может быть заблокирована американским Конгрессом в течение 30 дней, но аналитики ожидают, что конгрессмены дадут "зеленый свет" поставкам, пишет агентство AP.