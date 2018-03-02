Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, которые ударят в первую очередь по Китаю и Канаде.

По словам президента, на импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%.

Президент также сообщил на своей странице в "Твиттере", что США страдают от несправедливой торговли. Однако объявленные президентом меры сразу привели к снижению курсов на фондовых рынках США - индекс Доу - Джонс упал более чем на 2%.

США ввозят в четыре раза больше стали, чем вывозят, причем американская промышленность использует сталь, производимую более чем в 100 странах мира.

После слов президента стоимость акций ведущих американских производителей стали резко возросла.

Ожидается, что особенно резко на эти меры отреагирует Китай, и эксперты опасаются вспышки новой торговой войны.

В Евросоюзе уже высказались крайне резко о решении США, пообещав дать твердый и соразмерный ответ.

Почему сейчас?

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что другие страны заваливают США огромным количеством стали, что приводит к кризису американской сталелитейной промышленности.

После вселения в Белый дом Трамп также говорил, что импорт дешевой стали из Китая подрывает жизнеспособность отрасли в США.

Китай - не единственный экспортер стали в США: 110 стран и территорий поставляют сталь в Америку. Китай на самом деле занимает всего лишь 11-е место в списке экспортеров.

Такие страны, как Канада и Южная Корея, входят в пятерку ведущих экспортеров, и они столкнутся с резким подорожанием своего экспорта в США.

В прошлом году президент поручил министру торговли Уилбуру Россу провести расследование о связи импорта стали с национальной безопасностью.

Доклад Росса был опубликован в феврале и содержал рекомендации по введению тарифов.

Президент Трамп обещал ранее возродить американскую сталелитейную и алюминиевую промышленность, которая, по его словам, в течение десятилетий сталкивалась с демпингом со стороны других государств, в особенности Китая.

"Когда наша страна не в состоянии производить алюминий и сталь, мы не можем всерьез говорить о нашей промышленности, - говорил президент. - Нам нужны собственные сильные производители по соображениям обороны".

Президент Трамп выступил в Белом доме с заявлением о введении пошлин в присутствии китайского экономиста и советника председателя КНР Лию Хе.

На выступление президента были приглашены представители ведущих американских сталелитейных компаний, в том числе US Steel Corp и Arcelor Mittal.

Однако представители отраслей, которые закупают металл для производства изделий, вели упорную борьбу против введения новых тарифов, доказывая, что американская сталь и алюминий обойдутся им дороже импорта и новые пошлины приведут к общему повышению цен в целом ряде отраслей промышленности.

Торговая война в Белом доме

Тара МакКилви, корреспондент Би-би-си в Белом доме

Президент хочет, чтобы все видели его жесткую позицию в вопросе о торговле с Китаем, и этого же хотят многие из его советников. Пит Наварро, советник по вопросам торговли, повышение которого в администрации уже давно ожидается, известен своими жесткими взглядами по этому вопросу.

Его позицию разделяет Харри Харрис, который был назначен недавно послом в Австралию. Однако другие советники рекомендовали президенту воздержаться от резких заявлений.

Выступление президента дважды откладывались, а совещания советников продолжались в четверг целый день. Это стало отражением конфликта между сторонникам протекционистских мер и теми, кто относится к тарифам с большей осторожностью.

Тем временем президент находится именно в том месте, где он чувствует себя наиболее комфортно - в самом сердце бури, и все ожидали его решения.

В каком состоянии находится сталелитейная отрасль в США?

По данным министерства энергетики США, отрасль до сих пор оправляется после спада, вызванного финансовым кризисом 2008 года.

Но положение отрасли сейчас значительно хуже, чем в начале столетия. В 2000 году США производили 112 млн тонн стали, а в 2016 году этот объем сократился до 86,5 млн тонн.

За тот же период численность рабочих мест в отрасли сократилась с 135 тысяч до 83 600.

Что будет дальше?

Натали Шерман, Би-би-си, Нью-Йорк

Вопрос о тарифах на сталь и алюминий преследовал администрацию Трампа в течение многих месяцев. Многие сторонники президента упрекали его в нерешительности.

И вот теперь президент пошел на решительный шаг в пользу американской сталелитейной отрасли и заставил замолчать своих критиков справа.

Однако организационный хаос, который сопровождал выступление президента, выдает отсутствие единства мнений в администрации и подчеркивает, что объявленные меры будут встречены промышленными кругами далеко не однозначно.

Множество компаний в самых разных отраслях - от автопромышленности до строительства - предупреждали о возможной потере сотен тысяч рабочих мест в связи с предстоящим удорожанием их продукции.

Министр обороны Джим Маттис заявлял, что такой шаг приведет к осложнению отношений с такими союзниками США, как Канада и Южная Корея.

Европейский союз, Мексика и Китай признали, что они рассматривают возможность введения ответных тарифов, которые приведут к сокращению американского экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2002 году США вводили подобные тарифы при президенте Буше, однако они были отменены спустя два года с целью избежать дорогостоящей торговой войны.

Представители сталелитейной промышленности поддержали в четверг позицию президента. Но если в результате этого решения действительно развернется торговая война, как опасаются многие эксперты, от нее пострадает вся экономика страны.

Каковы отклики на решение президента?

* Министр торговли Канады Франсуа-Филип Шампань заявил, что тарифы на сталелитейный экспорт неприемлемы для его страны.

* Европейский союз отреагирует твердо и соразмерно с целью защиты своих интересов, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

* Глава ассоциации производителей стали Германии заявил, что эти меры явно противоречат правилам Всемирной торговой организации.

* Китай заявил, что рассмотрит ответные меры в отношении США.

В четверг президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер распространил заявление, в котором говорится, что в ближайшие дни будет подготовлено предложение о принятии в соответствии с принципами ВТО ответных мер в отношении намерения США ввести протекционистские ограничения на торговлю сталью и алюминием.

"Мы выражаем решительное сожаление по поводу этого шага, который представляет собой грубое вмешательство в мировую торговлю с целью защиты производителей в США, - говорится в заявлении. - Эти несправедливые меры поставят под удар тысячи рабочих мест в Европе. ЕС отреагирует на них твердо и соразмерно с целью защиты своих интересов".