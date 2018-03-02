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МИД инициирует трехсторонние переговоры по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС
19:59 01.03.2018 |
Украина направила ноту Европейскому Союзу о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике и инициировала трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС, сообщила замминистра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль.
"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала Е.Зеркаль в четверг вечером в своей странице в соцсети Фейсбук.
Она отметила, что к этому Киев побудили сегодняшние действия российского "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража, что является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.
"Газпром в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! ... История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - написала замминистра иностранных дел Украины.
Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, поручил главе МИД П.Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения ими давления в транзитных газопроводах.
"Павел Дмитриевич (Климкин - ИФ), я просил бы также, чтобы в рамках соглашения об ассоциации провести трехсторонние консультации. Прошу обратиться к Еврокомиссии и вице-президенту Еврокомиссии господину (еврокомиссар по энергетике Марошу - ИФ) Шефчовичу проинформировать наших партнеров о соответствующем поведении Российской Федерации", - сказал президент.
В связи с этим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ обусловлен периодом рекордно низких температур и низким уровнем давления газа в транзитных газопроводах из-за действий "Газпрома".
Он добавил, что этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта текущего года, ведь потом ожидается потепление и потребление снизится к стандартному уровню.
После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина инициирует механизм раннего предупреждения в энергетической сфере и трехсторонний механизм при участии Украины, Европейского Союза и России в связи со снижением российским "Газпромом" давления на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС).
"Сегодня "Газпром" снизил давление на входе в нашу ГТС почти на 20% ниже контрактного. Такие "финты" не пройдут. Инициируем механизм раннего предупреждения в энергетической сфере по Соглашению об ассоциации и трехсторонний механизм Украина-ЕС-РФ", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер
Как сообщалось, 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
"По состоянию на сегодня давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до минимального значения в этом году - 50,3 кгс/см.кв. Транзитный контракт предусматривает соблюдение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см... В январе-феврале 2018 года "Газпром" систематически не выполнял техусловия, подавая газ к украинской границе при фактическом давлении на уровне 51-59 кгс/кв. см", - говорится в сообщении.
В течение последних пяти лет "Укртрансгаз" многократно сообщал о систематическом нарушении "Газпромом" обязательств в рамках транзитного контракта. В частности, украинский оператор ГТС информирует мониторинговую группу при ЕК о рисках для обеспечения Европы газом, возникающим из-за действий российской компании.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
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