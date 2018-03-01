Госбюджет в январе-феврале недовыполнен по доходам на 10,5% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в феврале 2018 года составили 50,7 млрд грн, что на 13,967 млрд грн, или на 21,6% меньше плановых показателей, в то же время доходы за первые два месяца 2018 года достигли 105,887 млрд грн, но при этом также остались недовыполнены относительно плана на 12,386 млрд грн, или на 10,5%.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ), по сравнению с февралем-2017 доходы госбюджета за прошлый месяц увеличились на 8,226 млрд грн или 19,4%, тогда как поступления от доходов в госбюджет в январе-феврале 2018 года на 3,968 млрд грн, или на 3,9%, превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Как указано в материалах, налоговые поступления за два месяца 2018 года сократились на 6,2% к аналогичному периоду 2017 года - до 66,877 млрд грн, тогда как таможенные - возросли на 24,8%, до 48,52 млрд грн. При этом таможенные поступления в январе-феврале-2018 превысили на 2,7% плановые показатели.

В феврале поступления по налогам составили 31,888 млрд грн, что на 7,4% ниже плана. Таможенные поступления в минувшем месяце показали положительный тренд и возросли на 13,3% по сравнению с февралем минувшего года - до 23,398 млрд грн.

В целом февральский план по ГФС был недовыполнен на 21,3%, или на 11,842 млрд грн, а к февралю прошлого года прирост составил 5,659 млрд грн, или 14,8%.

Как уточнило ГКСУ, по итогам двух месяцев этого года НДС был возмещен на сумму 23,516 млрд грн, что на 38,4% превысило показатели двух месяцев минувшего года, в том числе февральское возмещение составило 11,51 млрд грн по сравнению с 12,01 млрд грн в январе.

В целом общий фонд госбюджета за январь-февраль-2018 был недовыполнен по доходам к плану на 12,5% и получил 94,88 млрд грн, что на 1,4% меньше показателя января-февраля-2017. В том числе в феврале общий фонд был недовыполнен на 21,3% при поступлениях в 45,237 млрд грн.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов в феврале 2018 года на 5,156 млрд грн, или 18,7%, - до 32,709 млрд грн. При этом указанная сумма на 2,9% меньше ожидаемых показателей.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в феврале-2018 увеличились к февралю-2017 на 31,5% до 30,797 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

