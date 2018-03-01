Путин показал сенаторам мультик и грозил США новым ядерным оружием

Четырнадцатое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию оказалось беспрецедентно воинствующим. После долгого рассказа о переговорах с США по проблемам ПРО президент показал, чем Россия ответила на провал переговоров: созданием нового вооружения, баллистических ракет и многофункциональных комплексов.

Традиционно текст послания Путина разбит на несколько приблизительно равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка. Однако в этот раз пропорции сильно сместились.

Послание президент РФ зачитывает ежегодно, обязанность оглашать его прописана в Конституции. Однако в 2017 году Путин эту обязанность пропустил, и администрация президента перенесла послание на 1 марта. Текст он зачитал не в Кремле, как обычно, а в Манеже, где собрались не только депутаты, сенаторы и чиновники, но и общественные деятели, доверенные лица и другие. Чиновники и эксперты анонсировали, что на этот раз он расскажет свой план развития страны на новый президентский срок.

Такие кадры демонстрировали депутатам и сенаторам

Чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. Послание он начал зачитывать в полдень и закончил в 14 часов по Москве. Рассказывать про противостояние с США и показывать оружие он начал уже в 13:12.

США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сетовал президент. "Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно", - сокрушался Путин. Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

"А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? - задал вопрос президент. - А вот что!"

После этого на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.

Во-первых, он рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой - "Сармат". Видео испытаний сопрвожадись компьютерной графикой, демонстирующей маршрут полета ракеты.

Новая интерактивная графика пригодилась Путину

На инфографике ракета совершала своеобразный маршрут.

Графика демонстрировала, куда именно полетит ракета "Сармат"

"Никакие системы ПРО нам теперь не помеха", - сказал Путин. Дальность полета неограничена, траектория непредсказуема.

Путин также рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны.

"Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать", - заявил Путин.

Компьютерная графика демонстрировала маневренность оружия

Еще одна презентация касалась разработки новейшей энергетической установки, У России также есть сверхзвуковое оружие. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно "идеально" и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. "У России такое оружие есть", - сказал Путин.

Путин рассказал и о новой системе "Кинжал".

"Кинжал" - еще одна гордость Путина

Наконец, одна из последних презентаций на послании - оружие для маневра в верхних слоях атмосферы. "Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой, объяснял президент. "Оно будет как метеорит", - заявил Путин и показал еще одно видео. Оружие пока назвали "Авангард".

Показывать облик оружия еще рано, сказал Путин, и показал графику

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - закончил Путин демонстрацию новейших разработок под бурные аплодисменты. Он поблагодарил всех разработчиков. "Все они и есть настоящие герои нашего времени", - сказал он.

"Надеюсь, что все было сказано сейчас, отрезвит потенциального агрессора", - сказал Путин, не уточнив, кто именно является агрессором. Однако большую часть своего выступления он посвятил США.