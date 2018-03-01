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Рада приняла за основу законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде
Верховна Рада приняла за основу законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда.
За соответствующий законопроект №7440 проголосовали 282 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Вместе с тем Рада отклонила альтернативные законопроекты №7440-1, 7440-2, 7440-3 и 7440-4.
Согласно документу, Антикоррупционный суд состоит из судей, следственных судей и судей апелляционной палаты.
Их количество на данный момент не определено.
Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и больше раз превышает размер прожитого минимума для трудоспособных лиц.
Также законопроект предусматривает создание Общественного совета международных экспертов и разрешить ему ветировать кандидатуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Совет создается сроком на 6 лет Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) и является вспомогательным органом.
Члены совета назначаются на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.
Членами Общественного совета могут быть назначены лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы не менее 5 лет за границей или в международных организациях современных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией.
При этом членами совета не могут быть лица, которые подпадают под действие закона "О предотвращении коррупции" (в частности члены общественных антикоррупционных организаций).
Общественный совет международных экспертов собирает, проверяет и анализирует информацию о кандидатах и предоставляет ее ВККС.
Если в своем мотивированном выводе совет установил, что кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда не соответствует необходимым критериям, то ВККС может преодолеть вето совета минимум 11 голосами.
Кроме того, документом предусмотрено установить дополнительные гарантии безопасности судьям указанного суда.
В частности, судьям Антикоррупционного суда, а в случае необходимости также членам их семей предоставляется круглосуточная охрана от Службы судебной охраны.
Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками тревожной сигнализации.
В случае угрозы жизни или здоровью судьи Высшего антикоррупционного суда, членов его семьи Служба судебной охраны обеспечивает временное размещение таких лиц в местах, гарантирующих их безопасность.
Служебные помещения Высшего антикоррупционного суда оснащаются современными средствами безопасности.
В то же время судьи Антикоррупионного суда подлежат проверке на полиграфе (детекторе лжи) и мониторингу их добропорядочности.
Отказ судьи Высшего антикоррупционного суда пройти психофизиологическое исследование на полиграфе влечет увольнение его с должности.
Судьей Антикоррупионного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий значительный опыт антикоррупционной работы в международных организациях или международных судебных учреждениях, имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж.
Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет закон "О Высшем Антикоррупционном суде" до середины апреля, а сам суд начнет работать до 2019 года.
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