Как Порошенко собрался победить на выборах популистов

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Пресс-конференцией в последний день зимы президент дал понять: время глухой обороны для него окончилось, теперь он переходит в наступление.

Среди всего, что наговорил Петр Порошенко на пресс-конференции 28 февраля, наименее убедительно прозвучали его слова о том, что он якобы не занимается президентской избирательной кампанией и не озабочен своим рейтингом. "Я занимаюсь реформированием государства, обороной, внешней политикой, а не рейтингами, - заявил президент в ответ на вопрос, готов ли он проиграть Юлии Тимошенко, которая лидирует в последних соцопросах. - Вы говорите, что вы уже давно слышали о том, что я собираюсь или вошел уже в избирательную кампанию или собираюсь ею заняться. Хочу вас разочаровать. Вы этого от меня не слышали, и решение насчет участия в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда компания будет начата".

И тут же он добавил, что не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании. С чего бы ему понадобилось это сказать, если о выборах он не думает?

Примечательно и другое заявление Порошенко на пресс-конференции: "Я защищу страну от безответственных популистов". Причем он поднял популизм до уровня экзистенциальной угрозы и фактически приравнял его к пособничеству врагу. "Популизм и атаманщина - это два вызова, которые стоят перед нами так же остро, как и 100 лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и утратила независимость. Миссия моя, миссия моей команды, всей власти - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, эта миссия - возможна, более того - эта миссия неминуема и безальтернативна", - подчеркнул президент. И чуть позже разъяснил, что популисты - это как раз те, кто думает о рейтингах, а не о реформах.

Но если он считает своей миссией спасти Украину от популистов - ему придется делать это именно на выборах. И он, конечно, это прекрасно понимает. И к выборам - готовится.

Собственно, сама эта пресс-конференция как раз и нужна была ему главным образом для предвыборных целей. Судя по выступлению и ответам, которые заготовил Петр Алексеевич, встреча с журналистами имела две задачи. Во-первых, она должна была поставить его над нынешними украинскими дрязгами. Потому и отнекивался он от мыслей о такой ерунде, как рейтинги.

Его мысли, хотел показать президент, заняты куда более важными вещами - и эти его президентские заботы уже приносят вполне реальные плоды. В течение пресс-конференции Порошенко подробно остановился на целом ряде своих достижений, как уже состоявшихся, так и начавшихся или планируемых. Это и безвиз со странами ЕС, и пять траншей от МВФ, и ожидаемая серия поставок вооружений из США и других стран НАТО, и международная поддержка идеи ввода миротворцев на оккупированную Россией часть Донбасса. В реформировании государства - новый Верховный суд, создание антикоррупционных органов и внесенный законопроект об антикоррупционном суде. В экономике - восстановление экономического роста, и т. д. И даже трасса Одесса - Рени, оказывается, тоже предмет постоянного внимания Порошенко. Он пообещал, что ее строительство будет завершено до конца текущего года.

При этом все спорные моменты, которые трудно отнести к достижениям, президент выносил за рамки своей ответственности. Например, те же пять траншей от МВФ - это его победа: "Я горжусь тем, что я единственный президент, за время каденции которого поступил уже пятый транш МВФ". Порошенко подчеркнул, что он имеет "частые встречи с друзьями" - директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и ее замом Дэвидом Липтоном. Но к переговорам с МВФ, по словам Петра Алексеевича, он "не приобщен", ими занимаются Нацбанк, Минфин и Кабмин, они же и отвечают за содержание меморандума с МВФ. А президентская подпись под этим документом означает, по версии Порошенко, лишь то, что если Верховная Рада вдруг примет какой-нибудь закон, противоречащий меморандуму, то президент обязуется наложить на этот закон вето.

В общем-то тут Порошенко не изобрел ничего нового. Подобную позицию "над схваткой" старались изобразить все его предшественники. Но чтобы эти попытки дали желаемый электоральный результат, необходимо иметь реальные достижения, которые можно записать себе в актив. И Петр Алексеевич выбрал для пресс-конференции именно тот момент, когда накопилось достаточно поводов для победных реляций, включая и американское вооружение, первая поставка которого, как объявил Порошенко, должна состояться "уже через несколько недель", а также решение Еврокомиссии об утверждении новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Но пресс-конференция президента имела и другую, не менее важную предвыборную задачу. Минувшие полгода, осень и зима, были для Порошенко самыми тяжелыми. Вспомним перманентные объявления "третьего майдана", палаточный городок под Верховной Радой, марши Саакашвили, вдобавок - волны критики в масс-медиа и давление со стороны западных посольств. Порошенко был вынужден уйти в глухую оборону и реагировать на ту повестку дня, которую ему задавали его оппоненты. Вспомним хотя бы антикоррупционный суд: Порошенко хотел от него отказаться, заменив его на антикоррупционную палату, но затем, под давлением с разных сторон, согласился его создать.

Пресс-конференцией в последний день зимы Порошенко дал понять: время глухой обороны для него окончилось, теперь он переходит в наступление и собирается задавать повестку дня своим оппонентам, да и всей стране. Президент рассказал журналистам о запланированных им на ближайшее время реформах. В частности, он предложил записать в Конституции стремление Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Также он сообщил, что уже готов законопроект о Нацбюро финансовых расследований, и пообещал, что созданием этого бюро "мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиями доят бизнес". А еще президент намерен внести законопроект о налоге на выведенный капитал. Этот закон, по словам Порошенко, тоже антикоррупционный, поскольку сейчас "аппетит инспектора определяет, что можно отнести к себестоимости, а что нет", а по новому закону облагаться налогом будет только та часть прибыли, которая выводится и не вкладывается в производство.

Следующие президентские выборы действительно могут оказаться соревнованиями в популизме. И Порошенко, судя по всему, действительно твердо намерен их выиграть.