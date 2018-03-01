Как Порошенко собрался победить на выборах популистов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Порошенко собрался победить на выборах популистов

09:51 01.03.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Пресс-конференцией в последний день зимы президент дал понять: время глухой обороны для него окончилось, теперь он переходит в наступление.

Среди всего, что наговорил Петр Порошенко на пресс-конференции 28 февраля, наименее убедительно прозвучали его слова о том, что он якобы не занимается президентской избирательной кампанией и не озабочен своим рейтингом. "Я занимаюсь реформированием государства, обороной, внешней политикой, а не рейтингами, - заявил президент в ответ на вопрос, готов ли он проиграть Юлии Тимошенко, которая лидирует в последних соцопросах. - Вы говорите, что вы уже давно слышали о том, что я собираюсь или вошел уже в избирательную кампанию или собираюсь ею заняться. Хочу вас разочаровать. Вы этого от меня не слышали, и решение насчет участия в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда компания будет начата".

И тут же он добавил, что не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании. С чего бы ему понадобилось это сказать, если о выборах он не думает?

Примечательно и другое заявление Порошенко на пресс-конференции: "Я защищу страну от безответственных популистов". Причем он поднял популизм до уровня экзистенциальной угрозы и фактически приравнял его к пособничеству врагу. "Популизм и атаманщина - это два вызова, которые стоят перед нами так же остро, как и 100 лет назад, когда Украина из-за нехватки внутреннего единства стала добычей агрессора и утратила независимость. Миссия моя, миссия моей команды, всей власти - не допустить повторения тех ошибок. Я уверен, эта миссия - возможна, более того - эта миссия неминуема и безальтернативна", - подчеркнул президент. И чуть позже разъяснил, что популисты - это как раз те, кто думает о рейтингах, а не о реформах.

Но если он считает своей миссией спасти Украину от популистов - ему придется делать это именно на выборах. И он, конечно, это прекрасно понимает. И к выборам - готовится.

Собственно, сама эта пресс-конференция как раз и нужна была ему главным образом для предвыборных целей. Судя по выступлению и ответам, которые заготовил Петр Алексеевич, встреча с журналистами имела две задачи. Во-первых, она должна была поставить его над нынешними украинскими дрязгами. Потому и отнекивался он от мыслей о такой ерунде, как рейтинги.

Его мысли, хотел показать президент, заняты куда более важными вещами - и эти его президентские заботы уже приносят вполне реальные плоды. В течение пресс-конференции Порошенко подробно остановился на целом ряде своих достижений, как уже состоявшихся, так и начавшихся или планируемых. Это и безвиз со странами ЕС, и пять траншей от МВФ, и ожидаемая серия поставок вооружений из США и других стран НАТО, и международная поддержка идеи ввода миротворцев на оккупированную Россией часть Донбасса. В реформировании государства - новый Верховный суд, создание антикоррупционных органов и внесенный законопроект об антикоррупционном суде. В экономике - восстановление экономического роста, и т. д. И даже трасса Одесса - Рени, оказывается, тоже предмет постоянного внимания Порошенко. Он пообещал, что ее строительство будет завершено до конца текущего года.

При этом все спорные моменты, которые трудно отнести к достижениям, президент выносил за рамки своей ответственности. Например, те же пять траншей от МВФ - это его победа: "Я горжусь тем, что я единственный президент, за время каденции которого поступил уже пятый транш МВФ". Порошенко подчеркнул, что он имеет "частые встречи с друзьями" - директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и ее замом Дэвидом Липтоном. Но к переговорам с МВФ, по словам Петра Алексеевича, он "не приобщен", ими занимаются Нацбанк, Минфин и Кабмин, они же и отвечают за содержание меморандума с МВФ. А президентская подпись под этим документом означает, по версии Порошенко, лишь то, что если Верховная Рада вдруг примет какой-нибудь закон, противоречащий меморандуму, то президент обязуется наложить на этот закон вето.

В общем-то тут Порошенко не изобрел ничего нового. Подобную позицию "над схваткой" старались изобразить все его предшественники. Но чтобы эти попытки дали желаемый электоральный результат, необходимо иметь реальные достижения, которые можно записать себе в актив. И Петр Алексеевич выбрал для пресс-конференции именно тот момент, когда накопилось достаточно поводов для победных реляций, включая и американское вооружение, первая поставка которого, как объявил Порошенко, должна состояться "уже через несколько недель", а также решение Еврокомиссии об утверждении новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Но пресс-конференция президента имела и другую, не менее важную предвыборную задачу. Минувшие полгода, осень и зима, были для Порошенко самыми тяжелыми. Вспомним перманентные объявления "третьего майдана", палаточный городок под Верховной Радой, марши Саакашвили, вдобавок - волны критики в масс-медиа и давление со стороны западных посольств. Порошенко был вынужден уйти в глухую оборону и реагировать на ту повестку дня, которую ему задавали его оппоненты. Вспомним хотя бы антикоррупционный суд: Порошенко хотел от него отказаться, заменив его на антикоррупционную палату, но затем, под давлением с разных сторон, согласился его создать.

Пресс-конференцией в последний день зимы Порошенко дал понять: время глухой обороны для него окончилось, теперь он переходит в наступление и собирается задавать повестку дня своим оппонентам, да и всей стране. Президент рассказал журналистам о запланированных им на ближайшее время реформах. В частности, он предложил записать в Конституции стремление Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Также он сообщил, что уже готов законопроект о Нацбюро финансовых расследований, и пообещал, что созданием этого бюро "мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиями доят бизнес". А еще президент намерен внести законопроект о налоге на выведенный капитал. Этот закон, по словам Порошенко, тоже антикоррупционный, поскольку сейчас "аппетит инспектора определяет, что можно отнести к себестоимости, а что нет", а по новому закону облагаться налогом будет только та часть прибыли, которая выводится и не вкладывается в производство.

Следующие президентские выборы действительно могут оказаться соревнованиями в популизме. И Порошенко, судя по всему, действительно твердо намерен их выиграть.
 

ПО РУБРИКАМ

13:08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.6773 грн

12:40 В ян­ва­ре при­быль бан­ков со­ста­ви­ла 1,7 млрд гри­вен

12:06 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 1.03.18

10:56 SEC на­ча­ла про­вер­ку рын­ка ICO, по­тре­бо­вав ин­фор­ма­цию о раз­ме­ще­ни­ях от мно­же­ства ком­па­ний

10:47 НБУ про­дал 28 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 17 936 млн гри­вен

10:44 28 фев­ра­ля НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 49,5 млн гри­вен

10:23 28 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $25 млн до $139,6 млн

09:13 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 1 мар­та на фоне ро­ста кур­са дол­ла­ра

09:08 Бит­ко­ин де­ше­ве­ет на но­во­стях о на­ча­ле ис­сле­до­ва­ния крип­то­рын­ка финан­со­вы­ми вла­стя­ми США

08:59 Ев­ро ко­леб­лет­ся к дол­ла­ру на ста­ти­сти­ке и по­пыт­ках оце­нить пла­ны ЕЦБ

08:22 Бир­жи АТР тор­гу­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но 1 мар­та, отыг­ры­вая ди­на­ми­ку на ва­лют­ном и сы­рье­вом рын­ках

07:27 Бир­жи США за­кры­лись 28 фев­ра­ля в ми­ну­се на опа­се­ни­ях по по­во­ду ин­фля­ции

28.02 Бан­ки­ры про­са­ди­ли дол­лар и го­то­вы про­дол­жить по ре­зуль­та­там за­се­да­ния в Нац­бан­ке

28.02 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 28 фев­ра­ля со­ста­вил 26.8055 грн.

28.02 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 28.02.18

• дальше…

13:00 Сток­гольм­ский ар­бит­раж обя­зал Га­з­пром пла­тить за тран­зит 110 млрд куб. м га­за еже­год­но - Ко­болев

12:54 Тран­зит­ный кон­тракт с Га­з­про­мом по­ка оста­ет­ся на Наф­то­га­зе - Вит­рен­ко

12:21 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

11:47 Наф­то­газ рас­це­ни­ва­ет от­каз Га­з­про­ма от по­став­ки как на­ру­ше­ние до­го­во­ра и не­вы­пол­не­ние ре­ше­ния ар­бит­ра­жа

10:47 Га­з­пром по­лу­чил, но вер­нул пред­опла­ту Наф­то­га­за для опла­ты га­за за март, по­ста­вок не бу­дет

10:40 В ян­ва­ре долг на­се­ле­ния за жил­ко­му­слу­ги уве­ли­чил­ся на 14,1% до 32,9 млрд гри­вен

10:38 В ян­ва­ре раз­мер не­вы­пла­чен­ных зар­плат уве­ли­чил­ся на 7% до 2,5 млрд гри­вен

10:31 Сред­няя зар­пла­та в Укра­ине вы­рос­ла до 7711 гри­вень

10:20 Оста­ток средств на еди­ном каз­на­чей­ском сче­те в фев­ра­ле со­кра­тил­ся в 2 ра­за до 9,8 млрд гри­вен

10:09 До­ку­мен­ты со­от­вет­ствия про­ти­во­по­жар­ной без­опас­но­сти те­перь мож­но оформ­лять без по­се­ще­ния го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов

• дальше…

09:22 ExxonMobil вы­хо­дит из сов­мест­ных с Рос­нефтью про­ек­тов из-за ан­ти­рос­сий­ских санк­ций

28.02 МВФ дал но­вый про­гноз ро­ста гло­баль­ной эко­но­ми­ки на 2018-2019 год

28.02 Дво­ю­род­но­го бра­та Пу­ти­на за­по­до­зри­ли в от­мы­ва­нии де­нег

28.02 Па­вел Фель­ген­гау­эр: Са­мая боль­шая рос­сий­ская груп­пи­ров­ка за всю Си­рий­скую вой­ну ока­за­лась му­со­ром

27.02 В США за­бло­ки­ро­ва­на оче­ред­ная сдел­ка с ки­тай­ца­ми в по­лу­про­вод­ни­ко­вой от­рас­ли

27.02 ФРС бу­дет по­вы­шать про­цент­ные став­ки по­сте­пен­но, про­гноз для эко­но­ми­ки США оста­ет­ся силь­ным - Пау­элл

27.02 Рос­сия сно­ва пу­сти­ла по­ез­да через Укра­и­ну

27.02 Мак­рон пе­ре­смат­ри­ва­ет ми­гра­ци­он­ную по­ли­ти­ку

26.02 Ту­нис­ский за­лет. За­чем Пу­тин вме­ши­ва­ет­ся в вой­ну в Ли­вии

26.02 Че­го до­би­ва­ют­ся ми­ро­вые дер­жа­вы в Си­рии

26.02 Аме­ри­кан­ские фир­мы пре­кра­ща­ют со­труд­ни­че­ство с ору­жей­ным лоб­би NRA

26.02 Ки­тай: Си Цзинь­пи­на пред­ла­га­ют оста­вить у вла­сти и по­сле 2023 го­да

26.02 Храм Гро­ба Гос­под­ня за­крыл­ся в знак про­те­ста впер­вые за 100 лет

26.02 Хол­динг Баф­фет­та по­лу­чил ре­корд­ную го­до­вую при­быль $45 млрд

23.02 Washington Post со­об­щи­ла о кон­так­тах При­го­жи­на с Си­ри­ей

• дальше…

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

• дальше…

12:21 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

09:51 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

09:42 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

28.02 Про­филь­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де при­нять за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект о Выс­шем ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

28.02 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о язы­ко­вой по­ли­ти­ке

28.02 По­ро­шен­ко ввел Лу­цен­ко в со­став Со­ве­та по во­про­сам су­деб­ной ре­фор­мы

28.02 Три ки­та Ти­мо­шен­ко. Мир на­ро­дам, зем­ля кре­стья­нам, кнут и пря­ник оли­гар­хам

27.02 Воз­вра­ще­ние га­зо­вой прин­цес­сы: Ти­мо­шен­ко анон­си­ро­ва­ла за­ко­но­про­ект, за­пре­ща­ю­щий ма­ни­пу­ля­ции с ГТС

27.02 Ми­нюст ис­клю­чил Да­ни­лю­ка из ре­ест­ра долж­ни­ков

27.02 НАБУ за­дер­жа­ло на­хо­див­ше­го­ся в ро­зыс­ке экс-ру­ко­во­ди­те­ля под­раз­де­ле­ния Энер­го­ато­ма по де­лу экс-де­пу­та­та Ра­ды Мар­ты­нен­ко

27.02 Тан­ко­вые шко­лы. По­че­му укра­ин­ский Оплот луч­ше рос­сий­ско­го Т-90

26.02 Мир­ный план Ти­мо­шен­ко. При чем здесь че­мо­дан­чик из "Кри­ми­наль­но­го чтива"

26.02 Цер­ков­ный план ФСБ: Ко­гда ждать по­пов­ских май­да­нов

26.02 Кто и за что на­гра­дил Кор­не­та и по­че­му За­хар­чен­ко слил сво­е­го ми­ни­стра

• дальше…

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

27.02 Спец­служ­бы те­перь мо­гут взло­мать лю­бой iPhone

27.02 FCA пре­кра­тит вы­пуск лег­ко­вых ма­шин с ди­зель­ны­ми мо­то­ра­ми

26.02 Volvo от­ка­жет­ся от раз­ра­бот­ки но­вых дви­га­те­лей внут­рен­не­го сго­ра­ния

26.02 SanDisk пред­ста­ви­ла са­мую быст­рую в ми­ре кар­ту UHS-I microSD

26.02 Пер­вой мо­де­лью суб­брен­да Seat для «го­ря­чих» ма­шин стал крос­со­вер

26.02 Sony пред­ста­ви­ла флаг­ман­ские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с ди­зай­ном Ambient Flow

26.02 Со­сто­ял­ся анонс флаг­ман­ско­го смарт­фо­на Samsung Galaxy S9

23.02 Ком­па­ния Peugeot сме­ни­ла фур­гон Partner на Rifter

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно