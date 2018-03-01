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Закон о Нацбезопасности: Что Порошенко предлагает изменить в армии и обороне
09:42 01.03.2018 |
28-го февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О национальной безопасности Украины". Спикер Рады Андрей Парубий сразу отметил, что ставит его в приоритет и дает поручение рассмотреть безотлагательно, ибо он является важным как для реформы сектора безопасности, так и в качестве существенного шага на пути к НАТО. Впереди проект закона ожидает рассмотрение главного Комитета по нацбезопасности и обороне, а также: по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, вопросам регламента, по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и европейской интеграции.
На собственной пресс-конференции Порошенко пояснил, что законопроект разрабатывался совместно с партнерами по НАТО и предусматривает переход к гражданскому контролю над военными. В частности, Порошенко отметил, что в будущем будет назначен гражданский министр обороны, что было предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем. Также он призван урегулировать недостатки в законодательстве, что предусмотрено положениями Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной указом президента от 26 мая 2015 года.
В пояснительной записке говорится о цели проекта закона - определении механизмов руководства в сфере национальной безопасности и обороны, нормировании структуры, состава сектора безопасности и обороны, системы управления и тому подобное. Потому что существует немало моментов, которые необходимо усовершенствовать, в том числе и после принятия Закона о реинтеграции Донбасса. Особенно в части работы Объединенного оперативного штаба ВС, который теперь является главным на Донбассе. Командующему оперативного штаба подчиняются силовики, он координирует работу военно-гражданских администраций и назначается президентом.
Интересные моменты законопроекта
Для начала законопроект о нацбезопасности несколько меняет Статью 1 Закона о СБУ. Если сейчас спецслужба является государственным правоохранительным органом специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность Украины, то в законопроекте это определение немножко изменится. СБУ станет государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями. Соответственно, СБУ должна выйти из списка правоохранительных органов, к которым относятся прокуратура, МВД, военная служба правопорядка, органы охраны государственной границы и др. Но правоохранительные функции сохранит. Это делается прежде всего для того, чтобы вывести СБУ из подчинения Объединенному оперативному штабу ВС. Она сохранит собственные функции и автономность деятельности.
Кроме этого, законопроект предлагает изменения в Закон об СНБО. А именно - касается полномочий Секретаря СНБО Александра Турчинова в Статье 13. Сейчас Турчинов, согласно пункту 8 озвученной Статьи, координирует и контролирует выполнение решений СНБО центральными и местными органами власти, правоохранителями и военными, введенными в действие указами президента во многих сферах. В частности, госбезопасности, правоохранительной деятельности, борьбы с коррупцией. Законопроект Порошенко убирает перечень этих сфер, делая акцент на контроле за решениями, которые введены в действие указами президента.
Полторак - на выход
Наиболее важные изменения, указанные в законопроекте, коснутся Минобороны и ВСУ.
В Статье 15 законопроекта, которая касается Министерства обороны Украины, сказано о том, что министр должен назначаться на должность Верховной Радой по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Первый заместитель и заместитель министра обороны также должны быть гражданскими, что соответствует принципу, который исповедуют в странах НАТО, а также Стратегическом оборонном бюллетене. До конца 2018-го Степан Полторак должен уйти с должности главы МОУ.
Кроме этого, с введением военного положения Нацгвардия Украины подчиняется не Минобороны, а напрямую Главнокомандующему ВСУ. Так же, как и Государственная специальная служба транспорта.
Среди фундаментальных национальных интересов государства названы интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасностное, правовое пространство, обретение членства в Европейском Союзе и НАТО. Законопроект также содержит положения о принципах гражданской защиты Украины, стратегию которых должно разработать МВД, а также развитии оборонпрома "с использованием механизмов государственно-частного партнерства с привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи".
Что с руководством
Законопроект разграничивает должности начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, меняя Статью 8 закона о ВСУ. Высочайшим военным должностным лицом в Вооруженных силах, согласно новому проекту закона, должен быть Главнокомандующий ВСУ. Руководство армией он будет осуществлять через Генштаб, а территориальной обороной - напрямую. Главнокомандующего будет назначать и увольнять президент. Сейчас же в действующем законодательстве непосредственное военное руководство ВСУ осуществляет начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
Объединенный оперативный штаб
Командующий объединенными силами назначается и увольняется Президентом Украины. Также президент может назначать командующего (командиров) объединенных сил для осуществления управления операциями на отдельных направлениях. В законопроекте четко прописаны функции Объединенного оперативного штаба ВСУ, а также командующих видов, отдельных родов войск (сил). Полномочия последних, задача и функционирование определяются Главнокомандующим ВСУ. Командующий объединенными силами также подчиняется Главнокомандующему ВСУ, а уже ему - Объединенный оперативный штаб, за который он ответственен, как и за военную операцию на Донбассе. Кроме этого, командующий объединенными силами отвечает за военных, которые принимают участие в международных миротворческих операциях - именно за наш контингент. Сам Объединенный оперативный штаб является органом управления межвидовыми и межведомственными группировками войск.
Боеспособные силы и средства Командующему объединенных сил предоставляют командующие видов, отдельных родов войск, а уж он следит за приобретением ими боевых качеств и использует в боевых целях. В то же время командующие видов и отдельных родов войск, а также руководители военных формирований, которые предоставили "ресурс" Объединенному штабу, ответственны за осуществление укомплектования собственных сил личным составом, материально-техническими средствами, вооружением и проч. Они же ответственны за развитие их войск (сил), их техническое оснащение, подготовку, обеспечение и др. Командующие разрабатывают доктрины, наставления, боевые уставы, оперативные и тактические стандарты подготовки к применению и ведению операций.
Важный момент: командующие видов и родов войск могут проводить военные операции в мирное время вне утвержденных Главнокомандующим ВСУ пределов ответственности Командующего объединенных сил. Его же полномочия, основные задачи и порядок функционирования Объединенного оперативного штаба определяются в положении, которое утверждается президентом.
Замысел применения объединенных сил в операциях утверждается президентом Украины. Командующий объединенных сил участвует в стратегическом планировании применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны.
Кибербезопасность
Важно, что в законопроекте о нацбезопасности выделяется отдельная стратегия кибербезопасности, которая должна быть одобрена решением СНБО и утверждена президентом. В Статье 27 законопроекта говорится о комплексном обзоре сектора безопасности и обороны, где выделяется состояние киберзащиты госресурсов и критической инфраструктуры. Видимо, наше государство наконец делает попытку отреагировать на хакерские атаки на Укрэнерго в 2016-м и вирус notPetya, который ударил по Украине и не только в 2017 году.
Реализация стратегии должна осуществляться с "использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также с привлечением международной консультативной, финансовой, материально-технической помощи".
Верховная Рада
Верховная Рада Украины в сфере безопасности и обороны осуществляет контрольные функции согласно закону о Нацбезопасности. В нем прописано, что она принимает законы, создает комитеты, которые контролируют деятельность органов сектора безопасности и обороны, согласно статьям 85, 89 Конституции. Также Верховная Рада в пределах своих полномочий может создавать временные специальные комиссии для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес. Кабмин, СБУ и Управление госохраны подает ежегодные письменные отчеты в ВР о деятельности сектора безопасности и обороны. Также ВР осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, может вызвать для заслушивания должностных лиц сектора безопасности и обороны, и тому подобное.
Что означают эти изменения
Гражданский министр обороны и его заместители, а также разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины - это изменения, на которых настаивали западные партнеры. Они вполне соответствуют принципу, по которому работают военные стран-членов НАТО. Без этих изменений никакие реформы ВСУ не имели бы смысла. Важно также, что были прописаны пункты деятельности Объединенного оперативного штаба и ВСУ в целом.
Кроме этого, важным моментом в законопроекте является привлечение частных компаний к развитию отечественной оборонки. Еще в 2016-м была создана "Лига оборонных предприятий" - объединение частных компаний, которые производят товары военного и двойного значения. Такие изменения в теории должны увеличить конкуренцию, в том числе, и за государственный оборонный заказ среди частных компаний. Не говоря уже о более активном участии в инвестировании нашей "оборонки" иностранными компаниями.
Отдельное место занимает кибербезопасность. И этим Украина вклинилась не только в тренды, но и в реальные угрозы современности, которым нужно соответствовать. Тем более, что мы фактически находимся на передовой кибервойны. С этим мы опоздали, как минимум, на 2 года. И насколько эффективно будет воплощена в жизнь стратегия, зависит от материальной составляющей и качественного состава специалистов, которые будут привлечены к процессу. Так или иначе, защита энергетического сектора должна быть в приоритете, поскольку вывести из строя ТЭЦ или даже АЭС российские хакеры при желании вполне способны.
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